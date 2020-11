Sedam migranata krenulo je iz Srbije preko Rijeke za Milano. Tijela im pronašli u Paragvaju

Sedmorica muškaraca ugušila su se u kontejneru kojim su iz srpskog Šida krenuli za Milano. U Hrvatskoj je kontejner prebačen na drugi brod pa su završili u Paragvaju. Njihova tijela pronađena su 4 mjeseca poslje

<p>Sedam migranata ukrcalo se na brodski kontejner u srpskom Šidu. Kontejner je trebao biti željeznicom prebačen do Milana preko <strong>Zagreba.</strong> </p><p>Umjesto toga, kontejner je u zadnji čas prebačen u <strong>Rijeku</strong> gdje je utovaren na brod - onaj koji je plovio kroz Egipat, Španjolsku, preko Atlantika u Argentinu, otkuda je prebačen u Asunción, glavni grad Paragvaja. </p><p><strong>Nisu imali šanse</strong></p><p>Kontejner je prevozio gnjojivo za biljke. Muškarci su se uvukli u uski prostor između tereta i krova, a njihov put je trebao trajaiti 900-tinjak kilometara. U tom uskom prostoru brzo je ponestajalo kisika. Nisu stigli ni vikati za pomoć jer su preminuli prije nego su stigli u Zagreb. Muškarci su se ugušili, a njihova tijela pronađena su 4 mjeseca poslje. Pare iz gnojiva ubrzale su smrt, kao i raspadanje tijela, zbog čega su forenzičari jedva otkrili njihove identitete. </p><p> - Vjerujemo da njihov cilj nije bila Južna Amerika, nikad ne bi preživjeli tako dugačak put, a i imali su premalo hrane sa sobom - rekao je <strong>Marcelo Saldívar</strong>, državni odvjetnik iz Asuncióna.</p><p>Fotografije njihovih osobnih dokumenata ubrzo su počele kružiti migrantskim grupama na društvenim mrežama. Stigle su i do njihovog prijatelja <strong>Smaila Maoucha</strong>, Alžirca koji je trenutno u kampu u Šidu. Maouch je živio u kampu preko godinu dana s poginulim muškarcima. Identificirao ih je kao <strong>Zugara Hamzu i Sidahmeda Ouherhera iz Alžira, Ahmeda Belmiloudia, Saida Rachira, Rachida Sanhajija i Mohameda Hadouna iz Maroka i Yessu Aymena iz Egipta.</strong></p><p>- Bili smo kao braća - rekao je <strong>Maouch</strong> za <a href="https://www.theguardian.com/global-development/2020/nov/18/paraguay-shipping-container-deaths-north-african-men?CMP=fb_gu&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1605772937">Guardian.</a> </p><p>Hamza ga je nazvao još u lipnju da ga pozove na 900 kilometara dug put do Milana, ali ovaj nije mogao ići jer je tad bio u Bosni gdje je završio nakon neuspjelog pokušaja da uđe u Hrvatsku. </p><p> - Znao sam da su mrtvi jer se nisu javljali danima, znao sam da neće doći do Europe - rekao je <strong>Maouch</strong> i dodao da ovo nije prvi put da je vlak umjesto za Zagreb, krenuo za Rijeku.</p><p>Već se događalo, ali su migranti uspjeli stvoriti dovoljno buke i pozvati u pomoć. No ovoga puta, presudio je uzak prostor i pare iz gnojiva. U taj kamion uvela su ih dvojica muškaraca koja su u Srbiji uhićena zbog trgovine ljudima.</p><p> - Nije novost da ljudi umiru na ovoj ruti. Na srpsko - hrvatskoj granici i granici između BiH s Hrvatskom ima puno nasilja. Zato se odlučuju na ovakve sulude pothvate - objašnjava <strong>Jack Sapoch</strong>, djelatnik udruhe Kuhinja bez imena koja kontrolira razinu nasilja na granicama i podnosi izvješća europskoj pravobraniteljici za ljudska prava. </p><p>Njegovu tezu potvrđuje <strong>Maouch</strong>, koji je nekoliko puta pokušao ući u Hrvatsku. </p><p> - Dosta su me mučili. Skidali su me, tukli, spaljivali mi odjeću i telefon više puta. Isto je prošlo i njih sedmero. Zadnji dio puta između Bosne i Hrvatske je najgori - govori. </p><p><strong>'Hrvatska policija je nasilna'</strong></p><p>Taj dio puta čuva hrvatska policija naoružana pendrecima, pištoljima i naočalama za noćni vid. Više puta su kritizirani od strane Europske unije zbog navodnog nasilja, a pojava brutalnih snimki nije novost. Jedna takva objavljena je i u četvrtak. Unatoč nasilju i ilegalnom vraćanju migranata, oni svejedno okušavaju jer ne mogu natrag na put preko šuma i snijega gdje nema skloništa i opasnih mora kod Grčke i Turske u kojima migranti svakodnevno gube živote. Ova ruta je i jedini spas za ljude iz Sjeverne Afrike, koji često bježe zbog siromaštva, jer ako pokušaju prijeći preko Grčke i Italije, tamošnje vlasti vratit će ih natrag otkud su došli. </p><p>Vlada je demantirala optužbe za nasilje, kao i snimku koju je jučer objavio <a href="https://www.spiegel.de/">Der Spiegel. </a></p><p> - Puno puta smo izvještavali o tome da se ovdje radi o ljudima koji ne spadaju u neke ugrožene izbjegličke skupine, to su mladi muškarci bez obitelji koji organizirano dolaze do Bosne i Hercegovine, organizirano se smještaju u blizini hrvatske granice da bi organizirano i nezakonito ušli u Hrvatsku - poručio je ministar <strong>Davor Božinović.</strong> Iz ministarstva pak kažu da se radi o montiranim snimkama.</p><p> - Izvješćujemo hrvatsku javnost da smo suočeni s drugim po redu ozbiljnijim valom neutemeljenih optužbi na račun hrvatske policije. Oba navedena vala optužbi dolaze iz iste “kuhinje”, odnosno niza nevladinih organizacija koje su djelovale, odnosno još uvijek djeluju na području Bosne i Hercegovine dok nijedna od njih ne djeluje na području Republike Hrvatske - stoji u priopćenju. </p><p>Unatoč tome, europska pravobraniteljica pokrenula je istragu zbog navodnog nasilja i odbijanja migranata u Hrvatskoj. </p>