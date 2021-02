Ravnatelj dubrovačke bolnice Marijo Bekić organizirao je cijepljenje preko reda svoje obitelji. Bolnica nije željela dati nikakve informacije pozivajući se na zaštitu podataka, ali je Ministarstvo zdravstva dostavilo Bekićevo očitovanje.

- Osim zaposlenika bolnice cijepljeno je i 36 pacijenata OB-a Dubrovnik na hemodijalizi te još 65 vanjskih osoba, među kojima su djelatnici MUP-a, stariji svećenici s komorbiditetima te kronični bolesnici koji su inače pacijenti Opće bolnice Dubrovnik. Cijepljena je moja supruga, koja je zdravstveni djelatnik Doma zdravlja (stomatolog), moji roditelji te punac i punica koji spadaju u ugrožene skupine, s obzirom na godine života i komorbiditete - napisao je Bekić Ministarstvu, prenosi Index.

Nadalje je objasnio da su i on i supruga kao zdravstveni djelatnici izloženi riziku od oboljenja bolesti COVID-19.

- Ja sam od početka epidemije praktički 24 sata u bolnici, obavljam poslove ravnatelja, koordinatora za COVID-19 te dežuram kao dežurni kirurg traumatolog, kao i po potrebi na tzv. COVID odjelu - piše Bekić.

- Inače, i moji roditelji i punac i punica čuvaju mojih četvero djece, od kojih je dvoje preboljelo COVID-19, a preostalo dvoje su povremeno u samoizolaciji - objasnio je ravnatelj bolnice Ministarstvu.

I Ministarstvo zdravstva je komentiralo slučaj za Dnevnik.hr.

- Primili smo očitovanje ravnatelja te ćemo u dubrovačku bolnicu poslati inspekciju. O nalazima inspekcije obavijestit ćemo javnost - kratko doznaju u Ministarstvu.

Naknadno, ravnatelj Bekić je na pitanje novinara Dubrovačke televizije smatra li da je napravio nešto nepropisno izjavio: 'Ne može biti nepropisno kad propisi ne postoje'.

- Ne bih to nazvao cijepljenjem preko reda. U našoj bolnici, ali i u cijeloj Republici Hrvatskoj je iznimno mali interes za cijepljenje općenito. Zanemariv broj djelatnika je bio zainteresiran, ispod 50 posto, oko 200 ljudi. Nismo znali kolika je to količina u bočicama na samom početku i svi zainteresirani mogli su se cijepiti. S obzirom na to da sam ja stalno u covid-zoni, jasno je da postoji mogućnost, s obzirom na to da imam četvero djece, da je dvoje imalo covid, a dvoje je povremeno u samoizolaciji te da bi šira obitelj koja se brine za djecu, s obzirom na dob i komorbiditete, sigurno letalno završila od covida. I jasno da smo im ponudili i da su dobili, kao i svi ostali - dodao je Bekić.