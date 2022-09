Šef Čistoće objasnio koga će i kako kažnjavati zbog smeća

Dugoočekivani, odgađani sustav vrećica uvodi se u 300.000 zagrebačkih kućanstava za mjesec dana.

Miješani otpad od 1. listopada moći će se bacati isključivo u gradskim vrećicama od 10, 20 i 40 litara koje će se naplaćivati 2, 4 odnosno 8 kuna. Tko se neće pridržavati novih pravila bit će kažnjen, a iz Udruge predstavnika stanara se već bune jer će morati sami platiti zaštitne boxeve pred svakom zgradom.

- Primjena tih vrećica uvažava potrošačke navike. Vrećice će biti dostupne tamo gdje su i do sada bile dostupne, a to je u trgovinama. Pričamo o nekih 500 mjesta, trgovački lanci, određene benzinske postaje i kiosci - rekao je šef zagrebačke Čistoće Davor Vić za RTL Direkt.

Dodao je da su one sada skuplje od vrećica koje građani inače kupuju, no da je u cijenu uključen i odvoz.

- Ovo je prvi korak ka tomu da konačno mjesečni trošak odvoza otpada bude individualiziran i da se građane potiče da imaju što manje račune - rekao je.

'Ovo je konačno pošten sustav'

Tri su različite veličine, a svaki paket sadrži 10 vrećica. Vić je kazao da su tijekom javne rasprave usvojili prijedlog za manje vrećice od 10 litara, što je za njih, kaže, bio znak da jedan dio građana odvaja otpad, zbog čega su tražili manji format.

Ideja je dakle - vrećice se plaćaju da ljudi bacaju manje miješanog otpada, a više odvajaju.

- Nama je u interesu da svatko od nas odvoji što je više moguće otpada i da koristi za to infrastrukturu koja već postoji. Moram istaknuti jedan koncept koji nije dovoljno iskorišten, ljudi nemaju dovoljnu naviku, a to je korištenje reciklažnih dvorišta gdje mogu besplatno i u neograničenim količinama ostaviti stiropor i ambalažu. Glomazni otpad možete isto tako ostaviti, imate pravo na dva kubika glomaznog otpada. To sve ide u onu inicijalnu cijenu od 45 kuna - rekao je.

Kazao je i kako će se ovim sustavom konačno uspostaviti jedan pošten i poticajan sustav naplate, u kojem će korisnici koji proizvode manje komunalnog miješanog otpada plaćati manje.

- Vjerujem da će svi postepeno prihvatiti te navike. Time će se ostvariti dva najvažnija cilja, prvi je svakodnevan, to je uredniji grad, a drugi je stvaranje preduvjeta da se Jakuševac zatvori - naglasio je Vić.

'Postoje mehanizmi otkrivanja tko ne koristi vrećice'

Što se tiče kazni, Zakon je ovdje predvidio ugovorne kazne, objašnjava Vić. Građani koji ne razdvajaju otpad tako će se kažnjavati po obračunskom mjestu.

- Ako govorimo o individualnim kućama, stvar je jednostavna. Ako je višestambeni objekt i spremnik u kojem je više korisnika, onda ćemo ići k tomu da korisnike upozorimo u jednom kraćem periodu uhodavanja. Nakon što korisnike upozorimo više puta, ići ćemo u utvrđivanje tko je to napravio - kazao je.

- Ako uđemo u zgradu koja ni nakon nekog vremena nije implementirala tu naviku i vidimo da nema niti jedne plave vrećice, onda ćemo kazniti cijelu zgradu. Ako vidimo da samo dio ne koristi vrećice, recimo pet do 10 posto, postoje brojni mehanizmi kojima možemo otkriti o kome se radi - dodao je.

Kazao je kako ipak ne očekuju da susjed cinka susjeda, no da će do toga vjerojatno doći.

- Ovaj sustav i počiva na tome da građani žele red - rekao je.

Vić se osvrnuo i na to da će građani na periferiji morati sami plaćati izgradnju smetlarnika, dok oni u centru neće. Rekao je da svi koji mogu svoje smeće pohraniti unutar zgrade neće morati ništa plaćati.

'Uvjerili smo neke da koriste unutarnje smetlarnike'

- Postoji na žalost dio višestambenih objekata koji nemaju smetlarnike i ti ljudi će zaista morati platiti boksove. Da pojasnimo, boks je način na koji vi morate spriječiti nekome da koristi vaše spremnike - rekao je.

Kazao je da Grad i dalje uvjerava ljude da pokušaju vratiti kante za smeće unutar svojih stambenih zgrada, i da su uspjeli uvjeriti jedan dio korisnika da to učine te da se radi o jednoj četvrtini.

- Drugi dio se dijeli na dvije skupine. Jedni su rekli da su svoje smetlarnike iznajmili i prenamijenili te su suglasni s time da naprave boks. Drugi dio ne želi aktivirati smetlarnik ili ga uopće nema, ali se protivi boksu - rekao je.

Puno se očekuje od novog gradonačelnika u pogledu otpada. Međutim u zadnjih godinu dana problemi sa smećem kao da su eksplodirali. Na pitanje je li situacija zaista gora, Vić je rekao:

- Mi smo u situaciji gdje moramo pomiriti dva sustava. Jedan prethodni sustav gdje ne želimo građanima uskratit da im u nekim dijelovima grada dolazimo i po šest puta tjedno po miješani otpad, i zahtjeve građana koji su počeli odvajati i koji žele da im se češće odvozi plastika, papir i tako dalje. Što je teško kada je tržište rada takvo kakvo jest i da su opskrbni lanci bili poremećeni sa starim voznim parkom. Sad je bolje i vjerujemo da ćemo doći na optimum - zaključio je Vić.

