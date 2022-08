Mjesec dana nije obavila veliku nuždu pa pokazala trbuh: 'Kao da sam u 8. mjesecu trudnoće'

Cherine Docherty (39) u veljači 2022. godine doživjela je takav problem s crijevima da punih mjesec dana nije imala veliku nuždu, o čemu je javno progovorila na svojim društvenim mrežama.

Sa 222.000 svojih pratitelja na Tik Toku, objavila je priloge o problemima s kojima se suočavala, od jako natečenog trbuha do raspada stoma vrećice, koju nosi nakon operacije crijeva, prenosi New York Post.

Dobila je brojne pohvale korisnika Tik Toka za svoje brutalno iskrene videozapise o tome kako se bori s problemima sa stolicom i posjetima liječnicima i bolnicama, bez da dobije odgovarajuće odgovore.

Naime, mlada Škotlanđanka postala je popularna nakon što je 11. srpnja objavila post u kojem je napisala da joj je to već 34. dan bez stolice. Pokazala je svoj naduti trbuh, uz komentar da izgleda kao da je u 8. mjesecu trudnoće. Taj videozapis ima više od milijun pregleda. Cherine Docherty je koristi platformu za redovito objavljivanje novosti o svojoj borbi i problemima za vrijeme dok se borila s misterioznom bolešću.

Mjesecima je boravila u bolnici gdje je svaka četiri tjedna dobivala lijekove za olakšavanje nužde, sve do 15. srpnja, kad je operirana i počela je nositi stomu. Vrećica skuplja otpad iz tijela kroz otvor koji se formira između debelog crijeva i trbušne stijenke. Dan nakon operacije konačno je mogla obaviti nuždu, iako je, kako sama kaže, pretrpjela najgore bolove do tada. Proslavila je to u video prilogu koji je pogledalo više od 406.000 pratitelja.

- Blago tebi, dušo, nastavi pozitivno i hvala ti što podižeš svijest o temi o kojoj se rijetko govori – napisala je jedna od korisnica TikToka u komentarima, dok je druga, navodno također žena koja je ranije koristila stomu, napisala kako će sve proći, samo nek se bori 'dan po dan'.

U kasnijim prilozima Docherty je rekla da je sve više zabrinuta za svoje zdravlje jer je imala problema s disanjem i ima stadij 3 kronične bolesti bubrega te astmu. Bila je zabrinuta oko toga da bi joj se astma mogla pogoršati. U izjavi za Insider, koju prenosi kazala je da su joj liječnici htjeli obaviti operaciju uklanjanja dijela debelog crijeva i spojiti ostatke probavnog sustava.

No, to je navodno iznimno teška operacija koja traje 12 sati, te postoji jako duga lista čekanja, pa su zasad od toga odustali. Na žalost, operacija koju je prošla za nju nije bila bez komplikacija, pa je podijelila neke najgore priče na svom TikToku, uključujući i situaciju kad joj je procurila kolostomska vrećica.

Na žalost, ona još uvijek ne zna razloge svojih problema s crijevima. Nada se da je svojim objavama pomogle i drugima koji imaju slične muke, te kaže kako su njoj komentari pratiteljapomogli da održi raspoloženje, a mnogi su joj dali i korisne savjete.

- Ima puno TikTokera koji dobivaju negativne reakcije, ja baš i ne. Puno me ljudi označava u objavama, posebno oni koji su i sami odlučili progovoriti o problemima sa stolicom i stoma vrećicom i zahvalni su na tome što ih je potaknula da progovore, jer se nakon toga osjećaju dobro.



