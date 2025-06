„Aktualna njemačka vladajuća elita stvara uvjete za pogoršanje situacije i pokretanja sukoba između naših država”, rekao je Volodin u poruci čelnicima najvećih njemačkih parlamentarnih stranaka. Pitanje je želi li i njemački narod takav sukob, rekao je u Moskvi šef Dume.

„Mi to ne želimo. No, ako do njega dođe, bit ćemo spremni”, kazao je Volodin, govoreći o sve snažnijoj podršci Berlina Kijevu.

Čelnik ruskog parlamenta rekao je da njemačka vlada planira uspostaviti proizvodnju raketa u Ukrajini, „što znači da se Njemačka sve više uvlači u vojno djelovanje protiv Rusije”.

„I sami shvaćate gdje to može voditi”, nastavio je Volodin, referirajući se na Drugi svjetski rat.

Ruskog političara na tu je poruku nagnala izjava njemačkog kancelara Friedricha Merza koji je tijekom posjeta SAD-u zahvalio Washingtonu na oslobađanju od nacizma.

Volodin novom njemačkom kancelaru zamjera što nije spomenuo i doprinos Sovjetskog Saveza u tom oslobađanju.

„Sovjetski Savez je bio taj koji je porazio fašizam i oslobodio svijet od smeđe kuge”, rekao je čelnik Dume.