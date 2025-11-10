Obavijesti

MINISTAR U DŽAKARTI

Šef hrvatske diplomacije stigao u Indoneziju: 'Imamo ogroman potencijal za širenje trgovine'

Piše HINA,
5
Foto: MVEP

S njim su u Indoneziju doputovali predstavnici hvatskih tvrtki, među ostalima, Agencije Alan, B.R.O.S.S.-a, Agro Dalmacije, Eureke International, Inpirija, Infobipa i Končara

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman ponedeljak je u Džakarti pozvao na „intenziviranje trgovinske suradnje” s Indonezijom, četvrtom najmnogoljudnijom zemljom svijeta. Grlić Radman drugi je hrvatski ministar vanjskih poslova koji je posjetio Indoneziju, zemlju s 238 milijuna stanovnika, otkako su dvije države uspostavile diplomatske odnose 1992. godine. 

Hrvatski šef diplomacije nakon susreta s indonezijskim ministrom vanjskih poslova Sugionom rekao je da dvije zemlje trenutačno imaju „skromnu” trgovinski razmjenu, no i ogroman potencijal za njeno proširenje.  Zato su s njim u Indoneziju doputovali predstavnici hvatskih tvrtki, među ostalima, Agencije Alan, B.R.O.S.S.-a, Agro Dalmacije, Eureke International, Inpirija, Infobipa i Končara. 

Foto: MVEP

Grlić Radman je indonezijskom kolegi predstavio taj potencijal na području hrvatske obrambene industrije, turizma, IT sektora, poljoprivrede, proizvodnog sektora i pomorske infrastrukture, rekao je u izjavi, dodajući da postoje i mnoge prilike za suradnju na halal tržištu. 

Grlić Radman je Sugionu naglasio da Hrvatska svojim geografskim položajem i infrastrukturom predstavlja ulaznu točku na europska tržišta, a Indoneziju, kao utjecaju zemlju u ASEAN-u, velikim potencijalnim hrvatskim ulazom na tržište jugoistočne Azije. 

Hrvatski ministar istaknuo je da su obje države kandidati za članstvo u Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), pa je pozdravio što se podržavaju na tom putu i razmjenjuju svoja iskustva i znanja. 

Foto: MVEP

Grlić Radman je pohvalio Indoneziju kao zemlju koja zagovara svjetski mir, stabilnost i sigurnost te poredak utemeljen na međunarodnom pravu. 

Hrvatski ministar se u Džakarti između ostalih susreo i s nuncijem mons. Pierom Pioppom i Kao Kim Hournom, glavnim tajnikom ASEAN-a, organizacije koja okuplja jedanaest država jugoistoka Azije, a koju je Sugiono nazvao „strateškim partnerom” Europske unije.   

