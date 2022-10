Vili Beroš predstavljao reformu pa ga zbunila izreka: 'Zdrav čovjek ima 100 žena. Ups, želja'

U Ministarstvu zdravstva održava se konferencija za medije na temu reforme zdravstva. Ministar Vili Beroš je na početku rekao da su promjene u sustavu zdravstva nužne i da o tome govori već dvije godine, prenosi N1.

Na početku je Beroš napravio lapsus i rekao: "Zdrav čovjek ima stotinu žena" što je izazvalo smijeh.

- Ovo je već drugi put da sam to rekao - rekao je i ispravio se: "Zdrav čovjek ima stotinu želja, a bolestan samo jednu".

Podsjetio je na Covid krizu i rekao kako je tjednima sa suradnicima analizirao sustav i disfunkcionalnost u sustavu.

- Potrebno je imati jasnu viziju što je važno napraviti. Ne možete mijenjati primarnu zdravstvenu zaštitu, bez da ne mijenjate sekundarnu. Trudili smo se dati sveobuhvatan koncept - rekao je Beroš.

Poručio je kako će se država osloniti na privatni sustav te da bi bila greška ne koristiti postojeće resurse.

- Želimo promijeniti paradigmu. Sada smo orijentirani prema sofisticiranom liječenju terminalnih bolesti. Rezultati nisu dobri, a trošak je golem. Želim da nasljeđe ove administracije bude okrenuto prema preventivi, prema ranom otkrivanju bolesti - rekao je Beroš.

Ministar je istaknuo i kako je osnovni specifični cilj jačanje primarne zdravstvene zaštite koja sad ne vrši ulogu kako bi trebala.

- Tome nisu krivi liječnici obiteljske medicine koji su često pretrpani poslom - poručio je i dodao kako obiteljska medicina mora biti adut. Drugi cilj je, navodi, reorganizacija bolnica. Važno pitanje je i pitanje ljudskih resursa, a Beroš navodi i da treba nadoknaditi broj potrebnih specijalista iako to nije ni brzo ni jednostavno.

- Ovo mora biti konsenzus svih. Mi mislimo da je ovo pravi put i da odgovara modernim zdravstvenim izazovima - rekao je Beroš. Poručio je da mora biti kompromisa i da "administracija sluša i kritike", ali da one moraju biti konstruktivne.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Istaknuo je da je zdravlje građana najvažnije, što se najbolje vidjelo u pandemiji.

- Molim sve, s obzirom na to da su nam interesi zajednički, da se okanimo politikantstva, da se okanimo kritike zbog kritike i da se okrenemo budućnosti - rekao je.

Javno savjetovanje se produžuje do 5. studenoga, rekao je ministar, i pozvao sve koji imaju nešto za reći da to i kažu.

Beroš je rekao kako su mogućnosti ograničene, no da se htjelo pronaći optimalno rješenje.

- Cilj nam je postići ravnotežu između želja i očekivanja pacijenata i objektivne mogućnosti države i društva, računajući na raspoložive resurse - rekao je. Dodao je i da kao aktualni ministar ne želi da budući ministri dožive da im stanovništvo odbija cijepljenje u jeku aktualne pandemije i da je zbog toga razvoj zdravstvene pismenosti jedan od prioriteta.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Poručio je i da želi da se građani aktivnije uključe pa će ih zbog toga u anketama ispitivati i što misle o zdravstvenom sustavu.

Spomenuo je i uvođenje eKartona koje bi Hrvatsku stavilo u red vodećih zemalja u Europi, isključujući nordijske, prema implementaciji digitalnih sustava u zdravstvo.

- Na razini primarne zdravstvene zaštite mora se pružati najveći broj usluga i mora raditi najveći broj stručnjaka i oni moraju biti na raspolaganju građanima - rekao je ministar.

- Hrvatska može i mora napraviti više - poručio je Beroš i naveo da neke stvari jednostavno više ne idu, posebice kada je riječ o debljini ili slučajevima nekih bolesti te da kao narod moramo početi brinuti o zdravlju.

- Ovaj zakon i ova administracija nije represivna, ne želi penalizaciju, ne želi nikoga kažnjavati - rekao je ministar i dodao da nema većih sankcija u novim zakonima nego su one samo preračunate u eure i iste su kao i ranije.

Što se tiče Imunološkog zavoda, Beroš je rekao da se on seli u Rugvicu i da se radi na dokumentaciji za tvornicu zmijskog antitoksina.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

- To je prvi korak u revitalizaciji Imunološkog - rekao je.

Poručio je i da je nužna hitna helikopterska služba, a stigla je i pomoć EK-a u realizaciji tog projekta. U tijeku je ugovaranje civilnog operatera i to bi trebalo biti gotovo do kraja godine, poručio je Beroš. O punoj operativnosti razmišlja se do kraja 2024. godine.

- Jasno je da ćemo do uspostave vlastitog sustava morati angažirati stranog providera, a EK nam je ponudio pomoć u tome kako raspisati međunarodni tender - rekao je.

Beroš je naglasio i da je potrebno i vrijeme i zajedništvo, kao i visoki politički i društveni stupanj suglasnosti oko rješenja. Očekuje i podršku u Saboru.

- Evolucija, a ne revolucija - rekao je.

