PRIJEVARA, TRGOVINA DROGOM

Šef i suvlasnica organizacije Miss Universe pod istragom

Foto: Octavio Nava

Lokalni mediji optužili su Rochu i za navodne poslovne dogovore s ocem novopečene Miss Universe, Fatime Bosch. Njezin otac, Bernando Bosch negirao je bilo kakvu vezu s Rochom

Izbor ljepote Miss Universe pogodio je novi skandal nekoliko dana nakon završetka, nakon što je suvlasnik natjecanja Meksikanac Raul Rocha optužen za trgovinu drogom i oružjem, a suvlasnica Tajlanđanka Jakapong Jakrajutatip za prijevaru. Meksiko istražuje predsjednika organizacije Miss Universe u vezi s navodnom trgovinom drogom i oružjem, kao i krađom goriva, priopćio je Ured državnog odvjetnika, dodatno pojačavajući kontroverze oko izbora ljepote.

Ured je u izjavi rekao da je izdao 13 naloga za uhićenje kao dio istrage, bez identificiranja pojedinaca.

No, lokalni mediji izvijestili su da je izdan nalog i za uhićenje predsjednika Miss Universe Raula Roche koji posjeduje polovicu organizacije Miss Universe.

ŠOKANTNA ODLUKA Predsjednik Miss Universe prodaje svoj udio organizacije: 'To je kao štafeta, dosta mi je'
Predsjednik Miss Universe prodaje svoj udio organizacije: 'To je kao štafeta, dosta mi je'

"Pribavljaju se ključne informacije koje će saveznom javnom tužiteljstvu omogućiti nastavak i dublje istraživanje ove istrage," navodi se u priopćenju agencije dodavši kako istraga datira iz 2024.

Lokalni mediji optužili su Rochu i za navodne poslovne dogovore s ocem novopečene Miss Universe, Fatime Bosch. Njezin otac, Bernando Bosch, viši rukovoditelj u državnoj naftnoj tvrtki Pemex, negirao je bilo kakvu vezu s Rochom.

Na drugom kraju svijeta, Sud u Tajlandu izdao je nalog za uhićenje suvlasnice organizacije Miss Universe u vezi s prijevarom.

Jakkaphong "Anne" Jakrajutatip optužena je za prijevaru, a zatim puštena uz jamčevinu 2023. godine. Nije se pojavila kako je propisano na sudu u Bangkoku u utorak. Budući da nije obavijestila sud o svojoj odsutnosti, smatrano je da postoji rizik od bijega, prema izjavi Okružnog suda Južnog Bangkoka.

Prema izjavi suda, Jakkaphong i njezina tvrtka JKN Global Group Public Co. Ltd, tuženi su zbog navodne prijevare Raweewata Maschamadola prodajom korporativnih obveznica tvrtke 2023. godine. Raweewat tvrdi da je zbog tog ulaganja izgubio više od 930.362 dolara.

Jakkaphong, koja je transrodna, dala je ostavku na sve pozicije u tvrtki u lipnju nakon što ju je tajlandska Komisija za vrijednosne papire i burze optužila za krivotvorenje financijskih izvještaja tvrtke za 2023. godinu. No, ostala je najveća dioničarka.

Njezino boravište je nepoznato, a nije se pojavila na 74. natjecanju za Miss Universe, koje je održano u Bangkoku ranije ovog mjeseca.

NAMJEŠTENI REZULTATI Miss Palestine tvrdi: 'Ukrali su mi pobjedu na Miss Universe!'
Miss Palestine tvrdi: 'Ukrali su mi pobjedu na Miss Universe!'

Jakapongova JKN Global Group kupila je organizaciju Miss Universe za 20 milijuna dolara 2022. godine, ali je kasnije prodala polovicu svog udjela Rocha Cantuovoj tvrtki Legacy Holding Group USA za 16 milijuna dolara.

Jakkaphong je poznata tajlandska zvijezda koja je glumila u reality showovima i otvoreno govori o svom identitetu kao transrodne žene.

