Predsjednik Miss Universe prodaje svoj udio organizacije: 'To je kao štafeta, dosta mi je'

Nakon brojnih skandala koji su potresli ovogodišnji izbor za Miss Universe, vlasnik i predsjednik organizacije, Raul Rocha, u jednom je intervjuu, samo nekoliko dana nakon finala prestižnog natjecanja, otkrio kako namjerava prodati svoj udio u njemu, prenosi People.

U jednom je trenutku tijekom razgovora s voditeljicom Adelom Micha, Rocha pojasnio svoju ulogu u organizaciji Miss Universe, čijih mu 50 posto dionica i pripada. Nakon toga, otkrio je i kako sve to želi predati nekome drugom: 'Ovo je kao test, kao štafetna utrka. Kome ću prepustiti palicu?'.

Foto: Chalinee Thirasupa

Na pitanje kako to da se odlučio na ovaj potez, nakon što je na čelo velike organizacije došao prije nešto manje od dvije godine, odgovorio je: 'Stvar je u tome da mi je dosta. Dosta mi je svih tih priča. Ne pogodujem takvim stvarima'. Istaknuo je i da, iako je on predsjednik i vlasnik, 'svi žele imati mišljenje' o poslu koji to podrazumijeva.

'Žele doći i reći ti koje odluke da doneseš, kako da ih doneseš, zašto zapošljavaš ljude, zašto oduzimaš ljude i zašto ih dodaješ', objasnio je Rocha.

Kao što je ranije spomenuto, ovogodišnji izbor potresli su mnogi skandali, a jedan od njih izbio je kada je član žirija, glazbenik Omar Harfouch, prošlog tjedna podnio ostavku tvrdeći da je Top 30 finalistica već odabrano unaprijed. Osim njega, povukli su se i nogometaš Claude Makélélé te princeza Camilla di Borbone delle Due Sicilie, predsjednica žirija.

Foto: Chalinee Thirasupa

Jedan se ozbiljan incident povezan s osobama iz organizacije zbio i početkom ovog mjeseca kada je na jednom sastanku izbio sukob između meksičke misice, i ovogodišnje pobjednice, Fatime Bosch i izvršnog direktora izbora Nawata Itsaragrisila. Rocha je brzo reagirao i Itsaragrisilu zabranio sudjelovanje te uveo sankcije protiv njega.