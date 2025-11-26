Obavijesti

ŠOKANTNA ODLUKA

Predsjednik Miss Universe prodaje svoj udio organizacije: 'To je kao štafeta, dosta mi je'

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 1 min
2
Tajland: Miss Hrvatske Laura Gnjatovi? na 74. reviji nacionalnih kostima za Miss Universe 2025. | Foto: Teera Noisakran/PIXSELL

Predsjednik i vlasnik organizacije prestižnog natjecanja u ljepoti Raul Rocha sve je iznenadio rekavši kako odgovornost koju je preuzeo prije nepune dvije godine želi prepustiti nekome drugom

Nakon brojnih skandala koji su potresli ovogodišnji izbor za Miss Universe, vlasnik i predsjednik organizacije, Raul Rocha, u jednom je intervjuu, samo nekoliko dana nakon finala prestižnog natjecanja, otkrio kako namjerava prodati svoj udio u njemu, prenosi People.

U jednom je trenutku tijekom razgovora s voditeljicom Adelom Micha, Rocha pojasnio svoju ulogu u organizaciji Miss Universe, čijih mu 50 posto dionica i pripada. Nakon toga, otkrio je i kako sve to želi predati nekome drugom: 'Ovo je kao test, kao štafetna utrka. Kome ću prepustiti palicu?'.

74th Miss Universe pageant in Bangkok
Foto: Chalinee Thirasupa

Na pitanje kako to da se odlučio na ovaj potez, nakon što je na čelo velike organizacije došao prije nešto manje od dvije godine, odgovorio je: 'Stvar je u tome da mi je dosta. Dosta mi je svih tih priča. Ne pogodujem takvim stvarima'. Istaknuo je i da, iako je on predsjednik i vlasnik, 'svi žele imati mišljenje' o poslu koji to podrazumijeva.

'Žele doći i reći ti koje odluke da doneseš, kako da ih doneseš, zašto zapošljavaš ljude, zašto oduzimaš ljude i zašto ih dodaješ', objasnio je Rocha. 

Kao što je ranije spomenuto, ovogodišnji izbor potresli su mnogi skandali, a jedan od njih izbio je kada je član žirija, glazbenik Omar Harfouch, prošlog tjedna podnio ostavku tvrdeći da je Top 30 finalistica već odabrano unaprijed. Osim njega, povukli su se i nogometaš Claude Makélélé te princeza Camilla di Borbone delle Due Sicilie, predsjednica žirija.

74th Miss Universe pageant in Bangkok
Foto: Chalinee Thirasupa

Jedan se ozbiljan incident povezan s osobama iz organizacije zbio i početkom ovog mjeseca kada je na jednom sastanku izbio sukob između meksičke misice, i ovogodišnje pobjednice, Fatime Bosch i izvršnog direktora izbora Nawata Itsaragrisila. Rocha je brzo reagirao i Itsaragrisilu zabranio sudjelovanje te uveo sankcije protiv njega.

