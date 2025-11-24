Miss Palestine tvrdi: 'Ukrali su mi pobjedu na Miss Universe!'

Nadeen Ayoub, prva predstavnica Palestine na izboru za Miss Universe, otvoreno je izrazila zabrinutost zbog glasanja putem aplikacije, tvrdeći da su rezultati kategorije 'Najljepše osobe' namješteni u posljednjim minutama glasanja.

Foto: Instagram

U videu objavljenom na društvenim mrežama je naglasila da njezino proturječje nije motivirano porazom, već principom i pitanjem pravednosti.

- Stvarno želim progovoriti o nečemu vrlo, vrlo važnom. Ja se zalažem za pravdu i zauzet ću se za ono što smatram pogrešnim - rekla je i istaknula kako se njezina kritika odnosi isključivo na sustav glasanja putem aplikacije, a ne na rad sudaca ili konačni ishod natjecanja.

Ayoub je objasnila da je kategorija 'Najljepše osobe' ostala otvorena za glasanje i nakon što su sve druge kategorije u aplikaciji Miss Universe zatvorene. Prema njezinim tvrdnjama, vodila je sve do otprilike dvije minute prije zatvaranja, kada je druga natjecateljica neočekivano dobila preko 20.000 glasova, što je, kako tvrdi, bilo gotovo nemoguće bez interne manipulacije. Iako nije direktno imenovala drugu kandidatkinju, vizualni prikazi sugeriraju da se radi o Miss Tanzanije.

Organizacija Miss Universe još uvijek nije dala službeno pojašnjenje o obradi glasova niti o razlozima spornog skoka. Ayoub je naglasila da njezino istupanje nije zbog gubitka nagrade.

- Samo želim nešto vrlo jasno reći - ovo nije o nagradi. Dobila sam najveću nagradu - postala sam Miss Palestine. Predstavljala sam glas svog naroda i zalažem se za pravdu - poručila je.

Foto: Instagram

- Za mene, vjerujem da sam već pobjednica, ali kada nešto ne izgleda ispravno, to je trenutak kada moramo progovoriti. Kao Palestinka, zauzet ću se za ono što je ispravno, bilo da se radi o meni ili o drugima - zaključila je Miss Palestine.