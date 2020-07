Šef infektologije u Beogradu: Umro je mladić '94. godište, a nije imao kronične bolesti

<p>Preminuo nam je dečko ’94. godište, bez kroničnih bolesti. To su strašne stvari, ali i dalje kod mene na Voždovcu svakog dana gledam mlade koji se okupljaju u zgradama, u grupama voze liftovima, jedni do drugih, nitko ne nosi maske. Klinika je puna mladih ljudi, ali mnogi u Srbiji to i dalje ne shvaćaju, izjavio je ravnatelj Klinike za infektivne bolesti u Beogradu <strong>Goran Stevanović</strong> u razgovoru za <a>Objektiv.rs</a>.</p><p>Stevanović smatra da su stariji građani shvatili upozorenje o poštivanju mjera, nošenju zaštitnih maski i držanja socijalne distance, zbog čega imaju sve manje problema s njima. </p><p>- Čuvaju se, za razliku od njihovih mlađih ukućana, koji su upravo zbog toga već danima na udaru virusa. Nakon što se Infektivna klinika napunila pacijentima koji su njihovo godište, s teškim simptomima Covida-19, krajnji je trenutak da djeca i mladi ozbiljno shvate kakva opasnost im prijeti - rekao je Stevanović te naglasio kako mladi imaju selektivni sluh na upozorenja. </p><p>- Od početka se znalo, neće svi završiti u bolnici, ali neki od njih sigurno hoće. Neki mladić ili djevojka neće osjetiti ništa, ali hoće njihovi ukućani. Zar to nije dovoljan razlog da konačno više poštuju sve mjere, drže distancu i nose maske? - pita se.</p><p>Komentirao je i trenutnu situaciju u Srbiji, za koju smatra da je lošija od prvozaraženog u travnju. </p><p>- Kada imate 10 zaraženih u cijeloj Srbiji, jedan će imati teške simptome. Ako ih imate 15.000 ili 20.000, računajte sami koliko njih je za hospitalizaciju. Zbog toga je u ovom trenutku stanje alarmantnije u odnosu na travanj - objašnjava Stevanović.</p>