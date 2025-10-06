Šef irskog Hotlinea: 'Raste broj prijava "sextortiona", vidimo i veliki porast dječaka žrtava'

Vidimo isti rast u broju prijava fotografija i videa seksualnog zlostavljanja djece koje vidi i međunarodni Internet Watch Foundation (ITW), hrvatski Centar za sigurniji internet i ostali koji se bave problematikom CSAM-a (eng. Child Sexual Abuse Material). Ali više me zabrinjava porast materijala koji djeca sama generiraju, otkriva nam Mick Moran, direktor irskog internetskog Hotlinea. U nekim su slučajevima, nastavlja Moran, prisiljeni da to rade, ali, nažalost, postoji i imitiranje u koje se djeca upuštaju, i to vrlo mala djeca, već u dobi od šest ili sedam godina.

- To je posebno zabrinjavajuće. Razumiju li djeca što rade? U većini slučajeva ne. Vidimo i veliki porast slučajeva "sextortiona" odnosno seksualne ucjene, bilo za seksualne motive ili u financijske svrhe. Promijenilo se i to da vidimo jako veliki porast dječaka žrtava. Zašto dječaci? Pa skloni su rizicima, lakše će "pasti" na trik - lijepu curu s druge strane veze koja pokaže grudi pa oni pokažu spolovilo i bum. Slika je nastala, zamka je uspjela i odmah se od njih traži novac. Vrlo je tužno što neki od tih slučajeva završe s katastrofalnim posljedicama ako dijete nema osjećaj da se može nekome povjeriti. To zna biti osobito teško dječacima, ako su iz vrlo religiozne ili tradicionalne sredine ili ako se radi o homoseksualnim aktivnostima - govori jedan od svjetskih stručnjaka u području zaštite djece od iskorištavanja na internetu.

Zagreb: Lucija Vajmelka i Mick Moran na konferenciji CyberGuard | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Gostovao je na konferenciji Cyber Guard posvećenoj stvaranju sigurnijeg online okruženja, koju su drugu godinu zaredom organizirali A1 Hrvatska i Centar za sigurniji internet.

Djecu žrtve targetiraju na igricama

Inače, Hotline.ie platforma je kojoj građani mogu prijaviti ilegalne i štetne materijale na koje nailaze online, među kojima su i sadržaji seksualnog zlostavljanja djece.

Počinitelji, priča Moran, djecu žrtve često targetiraju na igricama ili društvenim mrežama poput Snapchata i Instagrama. Tamo ih upoznaju i s njima započinju razgovor.

- To je povezano sa mamljenjem djece (eng. grooming), što je isto u porastu. Tu je cilj nagovoriti dijete na spolni odnos u stvarnom svijetu. To nosi ogromne opasnosti jer se djecu mami u spolne odnose u ranoj dobi. Takva seksualizacija djece ostavlja ozbiljne posljedice na njihov daljnji razvoj. Djeca koju su seksualno zlostavljali u visokom su riziku da kasnije u životu razviju razne psihičke poremećaje, ovisnosti o drogi, alkoholu ili kocki. Ako nikada nikome nisu rekli nikome da su bili zlostavljani, ta trauma živi u njima i može dovesti do razvijanja loše sliku o sebi i vlastitom tijelu, problema s povjerenjem u ljude općenito, problema u stvaranju međuljudskih odnosa. Jednostavno, to uništava dijete - kaže Moran, koji je više od 20 godina radio u irskoj nacionalnoj policiji Garda Siochana.

Tužna je činjenica, kaže, da Hotline.ie trenutno ima četiri analitičara, a da ih ima i 40 i dalje bi vidjeli porast jer posla ima. Velik je broj stranica s fotografijama i videima seksualnog zlostavljanja djece, velika količina materijala i dalje cirkulira.

- Osim uz spomenuti CSAM, primamo prijave za objave intimnih fotografija bez pristanka, seksualno ucjenjivanje, mamljenje djece kao i prijave rasističkih ili ksenofobnih sadržaja, terorizma, zlostavljanja putem interneta te prijevara. Hotline.ie su 1999. osnovali internet operateri i postavili okvir kako bi ljudi mogli slati prijave. Bavimo se istim tipom posla kao i Centar za sigurniji internet u Hrvatskoj, kolege smo u međunarodnom okruženju u INHOPE mreži. Kada bi mi pronašli stranicu koja je na hrvatskom hostingu ili oni pronađu stranicu u Irskoj, dijelimo podatke kako bi je mogli srušiti. Time sprječavamo sekundarnu viktimizaciju žrtve te daljnje širenje i dostupnost takvih materijala - govori Moran.

'Hrvatska policija treba biti otvorenija'

U svom poslu usko surađuju s irskom policijom.

- Imamo odličnu suradnju s Gardom Siochanom, oni imaju specijaliziran tim koji se zove Online Child Exploitation Team (eng. Iskorištavanje djece putem interneta) u kojemu imamo osobu za vezu i vrlo usko surađujemo. Imamo protokole oko toga što im moramo prijaviti i kada. Ako se radi o nekoj stranici u Irskoj prijavit ćemo im je, kao i ako je stranica u nekoj od zemalja koje nemaju svoj Hotline kako bi Garda putem Interpola obavijest poslala policiji te države. Bivši sam policajac i uvijek sam radio s Hotlineom s ponosom. Ovo pitanje je preveliko i previše kompleksno da bi se njime bavila samo policija. Hotline predstavlja odgovor civilnog društva na ono što je društveno pitanje jer to nije samo kaznenopravni problem. Što više policija surađuje s Hotlineom, to manje posla za nju. Policija ionako ima sasvim dovoljno posla oko istraga. One mogu trajati mjesecima, uključuju invaziju privatnosti, zaštitu žrtve, to su jako kompleksni slučajevi. Trebaju se koncentrirati na njih, a ne brinuti se oko toga da se neke stranice makne, to je naš posao - govori Moran koji se zločinima na štetu djece bavio i u Interpolu.

Priznaje nam da je razočaran što na konferenciji nema nikoga iz hrvatske policije.

- Policija treba biti otvorenija o ovom pitanju, trebaju se prestati ponašati kao da je to samo "njihov problem". Trebaju prestati biti "čuvari vrata" jer ima dovoljno posla i za policiju i za Hotline i za pravosuđe. Ako im je doista dijete u središtu i stavljaju zločine nad djecom na prvo mjesto, onda su trebali biti ovdje. U Irskoj imamo odličan odnos s policijom. Oni su jako otvoreni prema nama i mi smo jako otvoreni prema njima, imamo i potporu irskog ministra pravosuđa. Ne mogu dovoljno naglasiti koliko je važan taj odnos - kaže Moran.

Na konferenciji je govorio o materijalima seksualnog zlostavljanja djece u korporativnom svijetu. Radi na strategiji da glavni službenik za sigurnost informacija dobije potporu od velikih kompanija, banaka, subjekata koji zapošljavaju veći broj ljudi kako bi se pobrinuli da na njihovoj mreži nema takvog nedozvoljenog sadržaja i kako se korporativne uređaje ne koristi na internetu da bi ih se širilo.

- Vidjeli smo da čak 500 korporativnih uređaja sadrži materijale seksualnog zlostavljanja djece, to je vrlo zabrinjavajuća brojka. To znači da bi ti službenici za sigurnost informacija trebali više paziti na te stvari i pobrinuti se da svi njihovi zaposlenici znaju da se to neće tolerirati, da će se to prijaviti policiji. Potrebno je srušiti mit da je CSAM različit od virusa i malwarea jer kompanije stalno skeniraju uređaje za te stvari, za ransomware, psihing napade, ali ne skeniraju za CSAM i nadam se da ću to vidjeti u budućnosti - odlučan je Moran.

'U Irskoj postoji tzv. Cocin zakon'

Razgovarali smo i o problemu golih fotografija i videa koje generira umjetna inteligencija.

- Da viđamo ih i zabrinuti smo zbog toga. Ponekad se za to koriste određene aplikacije gdje se ubacuju fotografije djece javno dostupne na internetu i onda ih se virtualno "skida". Viđamo vrlo uznemirujuće fotografije koje su proizvedene na ovaj način. Takve fotografije u Irskoj spadaju pod tzv. "Cocin zakon" (eng. Coco Law). Coco je nadimak djevojke koja je bila zlostavljana online objavom i dijeljenjem intimnih fotografija i koja je na kraju počinila suicid. Tim su zakonom definirane sankcije vezane uz objavu, širenje i prijetnju da ćete bez pristanka proširiti nečije intimne fotografije ili videa. Prema našem je zakonu svejedno je li fotografija nastala u stvarnom životu ili je AI generirana, to je i dalje intimna fotografija te osobe - govori stručnjak koji smatra da bi trebalo zakonski regulirati aplikacije i platforme koje to omogućuju.

- Kako bi jedna takva aplikacija mogla generirati takve gole fotografije mora u svojoj bazi imati ogromnu količinu CSAM-a. Ako su ilegalne fotografije koje generiraju i ilegalan je CSAM koji koriste kako bi to učinili, onda je apsurd da su takve aplikacije legalne. To se mora promijeniti i volio bi da se to dogodi vrlo brzo - smatra Moran.

Nada se da će u budućnosti Hotline.ie moći biti proaktivniji u svom poslu. Trenutno moraju čekati prijavu koja je polazišna točka, no razvili su aplikaciju i zatražili od irskog ministra pravosuđa kako bi im omogućio da budu proaktivniji u traženju ilegalnog i štetnog sadržaja.

- Ne znam hoće li nam ministar to dopustiti, no to je svakako smjer u kojem idemo - kaže za kraj.