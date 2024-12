Šef iz Srbije radnicima poklonio nove automobile. Oni u šoku: 'Nitko nije ovo očekivao!'

Milisav Novičić, osnivač i vlasnik firme "Unipromet" iz Čačka, počastio je svoj radnike autom. Naime, njegova firma zapošljava 660 ljudi, a on je odlučio pokloniti auto onima s najdužim radnim stažom.

Poklonio je osam novih auta povodom 35 godina postajanja firme.

- Iskreno, nisam se kontrolirao. Nije me zanimalo što se događa kod drugih. Nije me zanimala ni politika, uvijek sam gledao svoju djecu, radnike i 'Unipromet'. Ovi radnici su najbolji i sigurno će tako i ostati. I ranije su radnici dobivali kredite za kuće i stanove. Uvijek sam gajio klimu da sve zadovoljim u potpunosti, da niti jedan radnik ne može da mi kaže da se rasipam dok njihova djeca gladuju. To se ne može dogoditi - rekao je Novičić.

Radi se o firmi koja se bavi proizvodnjom zaštitnih ograda i zaštite protiv buke na autocesti. Svoje zaposlenike cijeni od prvog dana jer oni pokretač su svega.

- Imao sam prije ovoga auto, ali dan prije nego što sam dobio novi auto, udario mi ga je teretnjak i oštetio lim ostraga. Meni je ovo bilo iznenađenje na dan proslave, nisam znao za ovo - kazao je inženjer Budimir Ćuković.

Prvi put je pažnju medija privukao Novičić kada je radnicima ponudio da sami upišu iznos svoje plaće. Osim toga, firma je pomagala tako što je nudila beskamatne kredite za kuću i stan radnicima.

- Ovdje sam počela raditi 1994. godine, među prvih sedam radnika sam bila. Iskreno me najviše dosad zadržao gazda jer kao jedna obitelj smo. Rasli smo svi zajedno, uvijek je bio tu za nas. Možda sam mogla pronaći drugi posao, ali zadržalo me njegovo povjerenje i vizija. Nisam ovo očekivala, stvarno je veliko iznenađenje. Sve se dogodilo u tajnosti. Ušla sam u firmu biciklom, a nakon 30 godina imam novi auto - kazala je kuharica Ljiljana Tica.