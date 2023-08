Šef JVP-a Zaprešić: 'Češki turisti na biciklima zalutali, nisu znali da je ovo područje poplavljeno'

Područje Zaprešića je oko 19 sati zahvatio veliki pljusak. Posljednji pljusak nije prouzročio nove velike komplikacije. Željko Barun, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Zaprešić otkrio je za Novu TV da su imali puno intervencija.

- Nije to bilo puno intervencija brojem, no bile su dugotrajne, trajale su satima. Uništeni su vrtovi, nastalo je puno štete u ovoj poplavi- kazao je Barun.

Stradalo puno životinja

- Stradalo je i jako puno životinja koje u suradnji s Lovačkim društvom Zaprešić i s tvrtkama koje se bave time pokušavamo ukloniti, njihove strvine i nastradale životinje kako se ne bi pojavila neka nova ugroza, nekakva nova opasnost- dodao je.

- Prije nego ljudi dođu do svojih domaćinstava, bilo bi dobro to otkloniti i osigurati građanima nesmetan dotok do njihovih vikendica- objasnio je Barun.

Područje je bilo na udaru prije 13 godina, a Barun navodi kako je tada problem predstavljala i rijeka Krapina koja je stisla s druge strane.

- Mi se nalazimo nedaleko mjesta gdje se Krapina ulijeva u rijeku Savu. Bilo je puno više problema, stradalo je više domaćinstava. Ova poplava je bila puno brža, kako je brzo došla, tako je i otišla- dodao je.

Češki turisti nisu znali što ih je snašlo

Bilo je, kaže, i bizarnih intervencija.

- Turisti iz Češke su na proputovanju kroz Hrvatsku na biciklima. Navigacija ih je odvela u Vrbinu gdje se nalazi skela prema Samoboru. Na navigaciji je pisalo da je to most- navodi.

- Oni su zalutali, ometala ih je voda, spašeni su, nije im se ništa dogodilo. Izgledalo je sve jako čudno, nisu znali tko smo mi, vidjeli su crveni auto u pozadini, ali mi smo bili u odorama i nisu nas uspjeli prepoznati, nisu znali što ih je snašlo, a na navigaciji nije pisalo da je poplavljeno područje- zaključio je Barun.