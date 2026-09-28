Šef KB Dubrava za 24sata: 'Djelatnici Hitne ostali su duže raditi'; Evo što nam kaže Rebro

Zbog štrajka ZET-a dio djelatnika zagrebačkih bolnica danas je imao poteškoća s dolaskom na posao, pa su neki njihovi kolege ostali dulje kako bi ih pričekali i omogućili nesmetan nastavak rada.

Dr. Davor Vagić, ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice, za 24sata je rekao da bolnica radi normalno, unatoč poteškoćama s javnim prijevozom.

- Neki su ljudi malo zakasnili na posao, dok su ih drugi zaposlenici za to vrijeme pričekali i ostali malo dulje na poslu - rekao je Vagić.

Slična situacija bila je i u KB-u Dubrava, gdje, prema riječima ravnatelja dr. Ivice Lukšića, nije bilo većih poremećaja u radu bolnice.

- Nemam informacija o nekim bitnim odstupanjima što se tiče dolaska djelatnika. Riječ je o velikoj bolnici s mnogo odjela, a pojedine medicinske sestre ostale su dulje na poslu. I djelatnici hitne službe ostali su raditi dok nisu stigle njihove zamjene. Međutim, većih poremećaja u radu bolnice nema - rekao je Lukšić.

Dodao je kako će se izvješće o priljevu pacijenata dobiti na kraju dana, nakon čega će biti jasnije je li štrajk javnog prijevoza utjecao na dolazak pacijenata u bolnicu.

Iz KB Sveti Duh za 24sata su odgovorili kako je bolnica organizirala procese rada kako bi i u uvjetima otežanog javnog prijevoza osigurala nesmetano pružanje zdravstvene skrbi.

- U ovom trenutku možemo potvrditi da se današnji rad odvija redovito i pravovremeno. Prema raspoloživim informacijama, nije zabilježeno značajnije kašnjenje djelatnika na posao, niti poteškoće u dolasku pacijenata povezane sa štrajkom. Nije bilo otkazivanja pregleda zbog aktualne prometne situacije, a ne bilježimo ni smanjenje broja pacijenata koje bi se moglo povezati sa štrajkom. Svi planirani zdravstveni programi i aktivnosti Bolnice odvijaju se prema predviđenom rasporedu, a pacijentima je zdravstvena skrb dostupna uobičajeno i bez zastoja - odgovorili su nam.

Rebro: Nije bilo kašnjenja

Prema dosad dostupnim podacima, u KBC-u Zagreb nisu evidentirana kašnjenja zaposlenika na posao povezana sa štrajkom.

- Kada je riječ o pacijentima, također nemamo evidentiran značajniji broj kašnjenja na zakazane preglede i terapije. Svjesni smo da izvanredne okolnosti mogu utjecati na mogućnost dolaska pacijenata u zakazano vrijeme. U slučaju da pacijent zbog okolnosti povezanih sa štrajkom propusti svoj termin, osigurat ćemo mu novi termin u najkraćem mogućem roku, u skladu s medicinskim prioritetima i organizacijskim mogućnostima.

U ovom trenutku nema potrebe za dodatnim prilagodbama organizacije rada. Situaciju kontinuirano pratimo te ćemo, ako štrajk potraje i okolnosti to budu zahtijevale, pravodobno poduzeti odgovarajuće organizacijske mjere kako bi se osigurao kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite.

Kao zdravstvenoj ustanovi nulte kategorije, naš je primarni cilj sigurnost i dobrobit pacijenata. Stoga ćemo i u okolnostima mogućih organizacijskih izazova nastaviti poduzimati sve potrebno kako bi pacijenti pravodobno ostvarili potrebnu zdravstvenu skrb te kako nitko zbog okolnosti na koje ne može utjecati ne bi ostao bez svog pregleda ili terapije - odgovorili su nam iz KBC-a Zagreb.

