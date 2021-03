Zamislite da imate prostranu kuću s malim dvorištem koje joj je jedini prilaz. Bi li od vas itko kupio samo dvorište bez kuće ili samo kuću bez jedinog prilaza?

Teško. Jasno je da biste tako odvojeno postigli i znatno nižu cijenu nego da prodajte sve zajedno. I radili biste na svoju štetu, pa vam takvo što ne bi palo na pamet. Ali čini se da je drukčije kad se upravlja tuđim, točnije - gradskim poslovnim prostorima.

Jer upravo veoma sličan slučaj traje na zagrebačkom Autobusnom kolodvoru, koji vodi Luka Grabušić, 35-godišnji član stranke Rada i solidarnosti pokojnoga gradonačelnika Milana Bandića.

Grabušić je prvo bio u Laburistima, volonterski je dogradonačelnik Donje Stubice, a voditelj gradskog Autobusnoga kolodvora postao je 10 mjeseci nakon učlanjenja u stranku 2019. godine. Kad se učlanio, rekao je da ga je na promjenu stranačkog dresa ponukao razgovor s Bandićem i odmah je odlučio da idu surađivati i “delati”.

Sad je protiv njegova “delanja” opširnu i dokumentiranu kaznenu prijavu DORH-u podnio Tomislav Gojević, jedan od dugogodišnjih ugostitelja na Autobusnom kolodvoru.

Tereti Grabušića da je ugovorima o zakupu i pogodovanjem oštetio tu podružnicu Zagrebačkog holdinga za 450.000 kuna.

O čemu je riječ? O zakupu tri poslovna prostora ukupne površine preko 110 četvorna metra koje je Grabušić potpisao krajem rujna s tvrtkom Valbo snaga, poznatom po svom lancu pečenjarnica Ali Kebaba. Grabušić je prvo raspisao natječaje za zakup dva poslovna prostora nešto veća od sedam, odnosno šest četvornih metara. Početna cijena za svaki je bila 3000 kuna mjesečno. Valbo snaga daje ponudu od 3.007 za svaki i zbog toga su izabrani kao najpovoljniji.

Ugovor zabranjuje spajanje prostora

Zatim Grabušić raspisuje natječaj za poslovni prostor od skoro 97 kvadrata po početnoj cijeni od četiri tisuće kuna. Zašto 14 puta veći prostor vrijedi skoro isto kao svaki od ova dva mala? Pa zato što se on nalazi iza njih, nema izlog niti prilaz hodniku kolodvora kroz koji prolaze tisuće ljudi dnevno. Ukratko, otvoriti ugostiteljski objekt u njemu bez ova dva mala prostora je besmisleno i nemoguće jer ima tek jedna vrata. Za taj veliki prostor se zato javlja jedino Valbo snaga i dobiva ga s ponudom od 6500 kuna mjesečno.

Dakle, za tri prostora trebaju plaćati oko 12.5000 kuna mjesečno. A onda Valbo snaga šalje dopis kojim traže odgodu plaćanja dok ne preurede prostore. I prilažu skicu iz kojeg je jasno da će sva tri prostora spojiti u jedan. Ugovore koji su potpisali, zabranjuju spajanje prostora.

To se može iznimno dobiti uz suglasnosti voditelja podružnice, ali i pravne službe Holdinga i Grada. Spajanje bi tražilo i legalizaciju. Pa im Grabušić samo daje suglasnost za odgodu plaćanja, a spajanje je potpuno prešutio u tom dokumentu. Radovi na spajanju tri prostora u jedan upravo traju.

– Osnovano se sumnja da postoji dogovor Grabušića i Valbo snage na štetu Autobusnog kolodvora. Jer drugi eventualni ponuditelji nisu znali u vrijeme natječaja da se prostori mogu spojiti. Da su oglašeni natječaji s tom mogućnošću spajanja, zakupnina bi bila i 20.000 kuna mjesečno po tržišnim cijenama. Na razlici cijene će Autobusni kolodvor kroz pet godina trajanja zakupa izgubiti oko 450.000 kuna, a što će biti nepripadna korist tvrtki Valbo snaga – stoji u kaznenoj prijavi ugostitelja Gojevića.

Kaznena prijavu je Gojević proslijedio i na znanje upravi Zagrebačkog holdinga, ali iako smo ih detaljno pitali o slučaju, oni su samo kratko odgovorili da će Služba za reviziju “ispitati navode iz prijave i sukladno tome poduzeti pravne radnje”. Sam Grabušić nam je poručio da on nema ovlasti davati izjave o slučaju. Ali kako saznajemo, očitovao se upravi Holdinga i smatra da je sve čisto.

Među ostalim on navodi da su natječaji transparentno raspisani i da su se na njih mogli pod jednakim uvjetima javiti svi. Također poručuje da on ne zna radi li se na spajanju prostora! Iako mi imamo projekt spajanja koji su mu poslali iz Valbo snage. Također, Grabušić ističe da on nije dao suglasnost za spajanje, što je točno, ali nije ni upozorio zakupnika da to ne smije raditi, nego oni provode spajanje uz prešutnu suglasnost voditelja.

Na kraju, Grabušić smatra da je kaznena prijava bespredmetna i podnesena je od strane konkurenta jer nakon 30 godina na Autobusni kolodvor dolazi snažni brend lanca prehrane poput Ali Kebabe. Kako smo pak saznali u Holdingu, nije da su na osnovu njegova mišljenja sve stavili u ladicu jer se spajanje prostora ne smije raditi bez svih suglasnosti kojih nema, pa će sve detaljno provjeriti.