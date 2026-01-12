Obavijesti

News

Komentari 17
PRATITE NA 24SATA

Šef NATO-a stigao u Hrvatsku: Plenković mu pokazao Vojarnu, Rafale, dronove i helikoptere

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
Šef NATO-a stigao u Hrvatsku: Plenković mu pokazao Vojarnu, Rafale, dronove i helikoptere
14
Zagreb: Dolazak glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea u Hrvatsku | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Plenković i glavni tajnik Rutte susret su započeli programom u Vojarni "Pukovnik Marko Živković" na Plesu gdje su obišli avion Rafalea, besposadne letjelice Baryaktar i UH -60M Black Hawk helikoptera

Admiral

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sastao se s glavnim tajnikom Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO) Markom Rutteom, koji boravi u radnom posjetu Hrvatskoj.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Zagreb: Dolazak glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea u Hrvatsku Zagreb: Dolazak glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea u Hrvatsku Zagreb: Dolazak glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea u Hrvatsku
14
Foto: Igor Soban/PIXSELL

Premijer Plenković i glavni tajnik Rutte susret su započeli programom u Vojarni "Pukovnik Marko Živković" na Plesu gdje su obišli avion Rafalea, besposadne letjelice Baryaktar i UH -60M Black Hawk helikoptera.

Susret će nastaviti u Banskim dvorima, a među glavnim temama bit će geopolitička situacija, sigurnosni izazovi i ulaganje u obrambenu industriju. Na sastanku u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici Plenković i Rutte sudjelovat će na sastanku s predstavnicima domaće obrambene industrije.

Zagreb: Dolazak glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea u Hrvatsku
Zagreb: Dolazak glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea u Hrvatsku | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Na kraju posjeta Hrvatskoj, Rutte će obići i Pantovčak. Milanović ga nije primio prilikom zadnjeg Rutteovog posjeta 2024. godine, kada je u Hrvatskoj bio kao premijer Nizozemske. 

- U ponedjeljak će biti gost, popričat ćemo, ali to nije osoba koja donosi odluke - rekao je Milanović u petak.

Uskoro više...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 17
VIDEO Kaos u Dubravi: Žestoko se potukli, sudarali autima, a onda je na njega naletio autom
NEMILE SCENE

VIDEO Kaos u Dubravi: Žestoko se potukli, sudarali autima, a onda je na njega naletio autom

Tijekom nemilog događaja 23-godišnjak je lakše ozlijeđen, a liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.
VIDEO Brojni čitatelji poslali su nam snimke 'čudnih svjetala' na nebu. Evo što kažu astronomi
IZ VIŠE KRAJEVA HRVATSKE

VIDEO Brojni čitatelji poslali su nam snimke 'čudnih svjetala' na nebu. Evo što kažu astronomi

Snimio sam neki čudni objekt na nebu koji se micao i širio oko sebe neobičnu svjetlost. Objekt je prošao ispred mog obzora u dvije minute i nestao, izgledalo je jako čudno, kaže nam jedan čitatelj
Ukrajinska ambasada: Dragi Hrvati, neka vam se stostruko vrati sve dobro koje ste učinili
HRVATSKA POSLALA POMOĆ

Ukrajinska ambasada: Dragi Hrvati, neka vam se stostruko vrati sve dobro koje ste učinili

Zahvala dolazi nakon što je Vlada u sklopu petnaestog paketa pomoći donirala kritičnu infrastrukturu u trenutku kada eskaliraju ruski udari na civilne ciljeve i energetsku infrastrukturu, pogotovo u Kijevu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026