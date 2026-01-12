Šef NATO-a stigao u Hrvatsku: Plenković mu pokazao Vojarnu, Rafale, dronove i helikoptere

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sastao se s glavnim tajnikom Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO) Markom Rutteom, koji boravi u radnom posjetu Hrvatskoj.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Premijer Plenković i glavni tajnik Rutte susret su započeli programom u Vojarni "Pukovnik Marko Živković" na Plesu gdje su obišli avion Rafalea, besposadne letjelice Baryaktar i UH -60M Black Hawk helikoptera.

Susret će nastaviti u Banskim dvorima, a među glavnim temama bit će geopolitička situacija, sigurnosni izazovi i ulaganje u obrambenu industriju. Na sastanku u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici Plenković i Rutte sudjelovat će na sastanku s predstavnicima domaće obrambene industrije.

Zagreb: Dolazak glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea u Hrvatsku | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Na kraju posjeta Hrvatskoj, Rutte će obići i Pantovčak. Milanović ga nije primio prilikom zadnjeg Rutteovog posjeta 2024. godine, kada je u Hrvatskoj bio kao premijer Nizozemske.

- U ponedjeljak će biti gost, popričat ćemo, ali to nije osoba koja donosi odluke - rekao je Milanović u petak.

Uskoro više...