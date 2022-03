Ravnatelj ruske vanjske obavještajne službe rekao je u četvrtak da je pogrešno govoriti o novom hladnom ratu između Rusije i Zapada jer je situacija već "vruća".

"Zapadni političari i komentatori vole nazivati ovo što se događa 'novim hladnim ratom'. Čini se da povijesne paralele nisu sada sasvim primjerene", rekao je Sergej Nariškin, kako je objavljeno na portalu njegove službe SVR.

"I to zato jer se u drugoj polovici 20. stoljeća Rusija borila protiv Zapada s distance, a sada je rat stigao do samih granica naše domovine. Stoga za nas on definitivno nije 'hladan' nego prilično 'vruć'", rekao je.

<<< LIVE događanja i bitku za Kijev pratite OVDJE