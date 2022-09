Šef sindikata strojovođa: Ljudi koji ne poznaju sustav vode istragu. Postavili su uhljeba!

Predsjednik Sindikata strojovođa Hrvatske Nenad Mrgan za HRT je rekao da istragu sinoćnje željezničke nesreće kod Novske u kojoj je poginulo troje ljudi "vode ljudi koji uopće ne poznaju sustav". On tvrdi da je prema posljednjim informacijama strojovođa ispravno upravljao vlakom te da su signalni uređaji već nekoliko dana u kvaru.

No, Darko Barišić, član Uprave HŽ infrastrukture je za HRT rekao da je pruga obnovljena 2014. godine i da su signalno sigurnosni uređaji bili ispravno te da su to sinoć provjerili. Barišić kaže i da je vlak imao auto stop uređaj, a je li on bio ispravan ili ne, ne želi prejudicirati. Barišić je rekao i da će vidjeti u kakvom je stanju pruga kad se završe istražne radnje.

Mrgan kaže da se radilo o odgovornom strojovođi koji te poslove radi 30 godina.

- On je prošao kroz signal koji je pokazivao zabranjenu vožnju. On je dobio nalog da to smije napraviti, stao je ispred cestovnog prijelaza i nastavio vožnju po signalima. Istraga će svakako pokazati što se točno dogodilo - rekao je Mrgan.

Kaže da "ovu istragu vode ljudi koji uopće ne poznaju sustav".

- Agencija koja se bavi utvrđivanjem ovoga izvanrednog događaja neće reći da su postavili uhljeba koji je zbrinut da bi obavljao te poslove, ali on se uopće ne razumije u upravljanje željezničkim sustavom. Radio je u tvrtki HŽ Cargo na nekakvim sasvim drugim poslovima, proglašen je tamo tehnološkim viškom i to nije dobro. Treba postaviti prave ljude na pravo mjesto kako se ovakve stvari ne bi ponavljale, rekao je Mrgan.

Kaže da upravljanje radi "na način Marije Terezije, gdje svakih 15-ak km stoji čovjek i onda se oni međusobno dogovaraju".

- Očekujemo da će se u ovoj modernizaciji napraviti upravljanje prometom s jednog mjesta na 150 km i onda vjerujemo da će se ta stvar izbjeći - rekao je Mrgan.

Kaže da je prije godinu dana bila gotovo ista situacija, s naletom teretnog na teretni vlak, te kako vjeruju da bi se to izbjeglo da se prometom upravljalo s jednog mjesta. Upozorava na velik broj privatnih prijevoznika, i strojovođe koje voze po 20 i više sati.

- To je neprimjereno, nema nikakvih kontrola, poručio je Mrgan.

