Šef sindikata strojovođa Mrgan uvjeren da je uzrok tragične nesreće pogreška strojovođe

Predsjednik Sindikata strojovođa Nenad Mrgan siguran je da je uzrok teške nesreće kod Novske pogreška strojovođe, a predstavnici Agencije za istraživanje nesreća i nadležnog ministarstva ističu da se danas otvara istraga te će se u izvidnom postupku utvrditi kako je i zašto došlo do nesreće.

Predsjednik Sindikata strojovođa Hrvatske Nenad Mrgan danas je u emisiji Hrvatskog radija "U mreži Prvog" najavio je i da će sindikat na konferenciji za novinare govoriti o neospornim dokazima o neispravnosti i nefunkcionalnosti sigurnosnih uređaja između kolodvoru Okučani i Novska u vrijeme vožnje vlaka.

Rekao je kako nitko ne želi iznositi optužbe ni utjecati na tijek istrage, a niti itko želi prejudicirati što se tamo dogodilo. Sigurno je, rekao je, da je došlo do pogreške strojovođe u spletu okolnosti. Dodao je kako je upitno i zašto se strojovođa prethodnog vlaka zaustavio na pruzi.

Imamo neke informacije da on tamo i stanuje. Znamo da se radi o čovjeku starije dobi, koji je dobio otkaz u prethodnoj firmi, znamo da je izgubio zdravstvenu sposobnost drugostupanjske komisije da ne može upravljati vlakom, kasnije je on tu dozvolu negdje ishodio, rekao je Mrgan.

Po njegovim riječima, velik broj strojovođa kod određenih privatnih prijevoznika radi iz mirovine i rade nakon toga što su izgubili zdravstvenu sposobnost.

Mrgan je rekao je kako treba utvrditi zašto je uopće vlak zaustavljen, jesu li to bili neki privatni razlozi.

Mi sumnjamo da je tu bilo bespotrebno zaustaviti vlak. Ako je primijetio neke neispravnost, trebao je to napraviti na kolodvoru Okučani ili na idućem kolodvoru. Nije bilo razloga da se zaustavlja na otvorenoj pruzi, poručio je.

Vukić: Danas nakon završenog očevida otvara se istraga

Ravnateljica Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Alana Vukić istaknula je, uz ostalo, kako nema nikakvih informacijama o ovakvim detaljima.

Tek će se danas nakon završenog očevida otvoriti istraga, poručila je.

Državni tajnik za željeznički promet u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Alen Gospočić apelirao je na sve koji iznose određene činjenice da odustanu od toga.

Tijek izvidnog postupka i sama istraga pokazat će tko je napravio propust, rekao je.

Profesor sa zagrebačkog Fakulteta prometnih znanosti Mladen Nikšić naglasio je kako je dionica Okučani - Novska jedna od najmodernijih dionica željezničkih pruga u Hrvatskoj. Obnovljena je i ima najnoviju opremu.

Kako je objavio HRT, kazao je da se mnoge stvari brkaju. Recimo, uređaji koji su bili na kolodvoru u Okučanima neispravni od onih koji su se nalazili u tom sustavu, automatskih pružnih blokova. No, nešto se očito dogodilo.

Izgleda da je izlazni signal iz kolodvora Okučani bio neispravan i da je vjerojatno za to dobio nalog strojovođe putničkog vlaka da na to pripazi, jer mu je prometnik dao znak umjesto signala, a isto tako treba reći da je na području kolodvora Okučani nalazi se jedan željezničko-cestovni prijelaz, čiji su prema i uređaji bili neispravni, ali to nije dio ovog automatskog pružnog bloka, poručio je.

Državni tajnik Gospočić rekao je, uz ostalo, kako je oprema na nekim dionicama stara, ali je potpuno ispravna, te se održava.

