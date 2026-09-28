Šef Studenca: 'Prestali smo plaćati svim dobavljačima...'

Predsjednik Uprave Studenca Michal Senczuk otkrio je u razgovoru za Dnevnik Nove TV što se trenutačno događa s lancem koji ima više od 1000 trgovina i oko 7000 zaposlenika. Govorio je o blokiranim računima, neplaćenim dobavljačima, predstečajnom postupku, ali i planovima kompanije za budućnost.

Situacija u Studencu trenutačno je vrlo teška. Nakon što je tvrtka podnijela prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka, bankovni računi su blokirani, a plaćanja prema dobavljačima obustavljena.

- Trenutačno je situacija za tvrtku prilično teška jer su nam bankovni računi blokirani nakon što smo podnijeli prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka. Zapravo smo prestali plaćati svima, i A&G-u i svim ostalim dobavljačima. Dok sud ne donese pozitivnu odluku o predstečaju, račun neće biti deblokiran i ne možemo nastaviti s plaćanjima dobavljačima. U ovim okolnostima trenutačno ne možemo podmirivati nijednu svoju obvezu - kazao je Senczuk.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Financijski analitičar o stanju u Studencu: 'Situacija je slična Agrokoru, bit će otkaza...' | Video: 24sata/Duško Jaramaz/PIXSELL

Postupanje A&G-a Senczuk je pritom ocijenio nepoštenim i neopravdanim, tvrdeći da ta tvrtka pokušava naplatiti svoja potraživanja izvan sudskog postupka. U Studencu, kaže, vjeruju da imaju dobre temelje za otvaranje predstečajnog postupka.

Na pitanje postoji li opasnost da cijeli proces završi stečajem, Senczuk je poručio da u tvrtki trenutačno ne razmišljaju u tom smjeru.

- I dalje vjerujemo kako postoje vrlo dobri razlozi da Studenac prođe predstečajni postupak i započne transformaciju poslovanja. To je, recimo, naše jedino viđenje u ovom trenutku. Sve smo napore usmjerili na to da ta odluka stigne što prije - rekao je.

'Već osjećamo pritisak na dostupnost robe'

Iako Studenac zasad posluje relativno normalno, problemi se već počinju osjećati. Posebno je pod pritiskom dostupnost robe, a Uprava upozorava da bi posljedice blokiranih računa s vremenom mogli primijetiti i kupci.

- Već osjećamo pritisak na dostupnost robe i to će prije ili kasnije postati vidljivo. No u ovom trenutku poslovanje teče. Iznimno smo ponosni na naše zaposlenike jer nam pružaju veliku podršku. Razumiju situaciju, predani su i obavljaju svoj svakodnevni posao kako treba. Zato vjerujemo da još neko vrijeme možemo normalno poslovati, ali ako odluka ne bude uskoro donesena, odnosno ako prijedlog ne bude prihvaćen, problemi će biti sve vidljiviji. To, naravno, ugrožava i samu tvrtku. Riječ je o više od 1000 trgovina i 7000 zaposlenika - kazao je Senczuk za Dnevnik Nove TV.

Studenac je, podsjetimo, prisutan u brojnim manjim sredinama, gdje su njegove trgovine često jedno od rijetkih mjesta za kupnju osnovnih namirnica. Upravo zato bi eventualni problemi u poslovanju mogli imati šire posljedice, ne samo za kompaniju i njezine radnike nego i za dobavljače, vjerovnike i lokalne zajednice.

Ne planiraju otići iz Hrvatske

Unatoč problemima, Senczuk poručuje da Studenac ne planira napustiti hrvatsko tržište. Uprava i dalje vidi prostor za razvoj malih trgovina, posebno u manjim sredinama.

- Vidimo veliku potrebu za ovakvim trgovinama, za malim formatom, bez obzira na to što javnost misli o tome koliko je teško voditi male formate. Jer to doista jest teško, ali i dalje vidimo mnogo prostora za rast Studenca i malih trgovina na cijelom tržištu - kazao je pa nastavio: "U posljednjem tromjesečju 2025. uveli smo neke promjene u poslovanje i već vidimo učinke: bilježimo rast broja kupaca i volumena prodaje, što dokazuje da uz određene uvjete, recimo operativnu i komercijalnu kvalitetu, ovaj posao može biti uspješan. Zato ne odustajemo od Hrvatske, svakako želimo ostati ovdje i uskoro ponovno uspješno poslovati. Mnogo je primjera tvrtki koje su prošle restrukturiranje i u mnogima od njih tvrtke su izašle jače. Želimo biti jedna od njih", zaključio je.