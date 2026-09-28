Šef uprave ZET-a: 'Nisam dobro'

Štrajk zaposlenika Zagrebačkog električnog tramvaja počeo je u ponedjeljak oko 3.30 sati, a Zagreb se od ranog jutra suočava s gotovo potpunim prekidom javnog gradskog prijevoza. Na ulicama je u trenutku obraćanja predsjednika Uprave ZET-a Marka Bogdanovića prometovao tek jedan tramvaj i jedan autobus.

Bogdanović je za HRT potvrdio da su radnici okupljeni u Remizi potvrdili kako sudjeluju u štrajku. Situacija je, prema njegovim riječima, zasad mirna, ali je promet gotovo u potpunosti zaustavljen.

- Nisam dobro, svakako nisam dobro. Kao što vidite, štrajk je započeo danas kako je i najavljeno. Trenutačno imamo jednu djelatnicu koja nije u štrajku. Tramvaj je izašao maloprije. Jedan autobus na liniji 330, brzoj liniji Glavni kolodvor – Velika Gorica, također je na putu - rekao je Bogdanović.

Predsjednik Uprave ZET-a pritom je pozvao vozače koji su se priključili štrajku da tijekom dana promijene odluku i vrate se na svoja radna mjesta.

- Ovom prilikom pozvao bih i druge vozače da promijene svoju odluku, da se priključe ljudima koji danas neće štrajkati, a vjerujem da će ih biti sve više kako dan bude odmicao - poručio je.

Prvi tramvaji iz Remize prema redovitom rasporedu trebali su krenuti nešto nakon početka štrajka, no većina radnika odlučila je obustaviti rad.

- Ovi ljudi ovdje su u štrajku, to su i potvrdili, odnosno izjavili. Sve se zasad zaista mirno odvija. Međutim, prometa, generalno, osim ovih sporadičnih slučajeva, trenutačno nema - kazao je šef ZET-a.

Zbog štrajka se očekuju i velike prometne gužve na zagrebačkim cestama, posebno tijekom jutarnje prometne špice. Bogdanović je rekao da u trenutku razgovora nije imao informacije o stanju na svim gradskim prometnicama.

- Trenutačno nemam posebno nova saznanja. Nadam se da sve donekle protječe u redu i miru i da nisu toliko velike gužve, ali svakako pratimo situaciju. Vidjet ćemo kako će se odvijati dalje - rekao je.

ZET je prije početka štrajka objavio savjete građanima kako se pokušati snaći tijekom dana, posebno u jutarnjim satima kada najveći broj Zagrepčana putuje na posao, u škole i druge obveze.

Bogdanović je izrazio žaljenje zbog situacije u kojoj su se našli građani.

- Izuzetno mi je žao što će danas očito morati kroz to proći, ali nadam se da će ti savjeti biti korisni i da će ljudi stići do svojih radnih mjesta ili na destinacije na koje danas moraju doći - kazao je.

U ovom trenutku nije poznato koliko bi obustava rada mogla potrajati. Na pitanje može li procijeniti trajanje štrajka, Bogdanović je kratko odgovorio:

- To je apsolutno nemoguće ovog trena reći - rekao je i poručio da komunikacija između Uprave, Grada i predstavnika radnika nije prekinuta te da postoji mogućnost novih razgovora.

- Vrata za bilo kakvu komunikaciju otvorena su, telefoni su otvoreni. Apsolutno ništa ne mora stati što se tiče komunikacije i eventualnog ponovnog sjedanja za stol - zaključio je predsjednik Uprave ZET-a.