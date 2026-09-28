Predsjednik sindikata Jozić: Odaziv na štrajk je dobar

Odaziv na štrajk u Zagrebačkom električnom tramvaju (ZET) za sada je velik i za sada je samo jedan tramvaj izašao s okretišta, potvrdio je predsjednik Sindikata vozača i prometnog osoblja ZET-a Vladimir Jozić u ponedjeljak ujutro.

"Štrajk traje, za sad je odaziv jako dobar ili veliki. Jedan je tramvaj izašao, kolegica je izrazila želju da želi voziti. Mi smo u dogovoru rekli da ne branimo nikome pravo na rad, tako da je ona izašla - tramvaj linije broj 17", rekao je Jozić u razgovoru za Hrvatski radio.

Dodao je kako tramvaji nisu izašli s okretišta na Ljubljanici i Dubravi, kao ni autobusi iz garaže u Podsusedu, Dubrave i Velike Gorice te nije siguran da će se više itko javiti da bi želio izaći u promet.

Potvrdio je kako su sve ostale službe koje prate promet i dalje u funkciji.

"Mi smo predložili da naše interventne ekipe rade, u slučaju da pukne žica gornjeg voda, da ne bi netko nastradao. Prijevoz školske djece je isto u funkciji. Nismo se dogovorili o nužnim poslovima, nije naša krivica, čekamo arbitražu", poručio je.

Poručio je kako nemaju vremensko ograničenje do kada će biti u štrajku, istaknuvši kako čekaju poziv gradonačelnika jer su oni spremni doći razgovarati.

"Onog trenutka kada postignemo dogovor, štrajk će biti prekinut i promet će početi normalno funkcionirati", poručio je.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević od jutra je u Centru za upravljanje prometom, izvijestili su iz Grada Zagreba.