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TRAMVAJI U ZAGREBU

Predsjednik sindikata Jozić: Odaziv na štrajk je dobar

Piše HINA,
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Predsjednik sindikata Jozić: Odaziv na štrajk je dobar
Zagreb: Štrajk vozača ZET-a, vozači tramvaji stoje na Remizi | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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Poručio je kako nemaju vremensko ograničenje do kada će biti u štrajku, istaknuvši kako čekaju poziv gradonačelnika jer su oni spremni doći razgovarati

Odaziv na štrajk u Zagrebačkom električnom tramvaju (ZET) za sada je velik i za sada je samo jedan tramvaj izašao s okretišta, potvrdio je predsjednik Sindikata vozača i prometnog osoblja ZET-a Vladimir Jozić u ponedjeljak ujutro.

"Štrajk traje, za sad je odaziv jako dobar ili veliki. Jedan je tramvaj izašao, kolegica je izrazila želju da želi voziti. Mi smo u dogovoru rekli da ne branimo nikome pravo na rad, tako da je ona izašla - tramvaj linije broj 17", rekao je Jozić u razgovoru za Hrvatski radio. 

Dodao je kako tramvaji nisu izašli s okretišta na Ljubljanici i Dubravi, kao ni autobusi iz garaže u Podsusedu, Dubrave i Velike Gorice te nije siguran da će se više itko javiti da bi želio izaći u promet. 

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Potvrdio je kako su sve ostale službe koje prate promet i dalje u funkciji.

"Mi smo predložili da naše interventne ekipe rade, u slučaju da pukne žica gornjeg voda, da ne bi netko nastradao. Prijevoz školske djece je isto u funkciji. Nismo se dogovorili o nužnim poslovima, nije naša krivica, čekamo arbitražu", poručio je.

Poručio je kako nemaju vremensko ograničenje do kada će biti u štrajku, istaknuvši kako čekaju poziv gradonačelnika jer su oni spremni doći razgovarati.

"Onog trenutka kada postignemo dogovor, štrajk će biti prekinut i promet će početi normalno funkcionirati", poručio je.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević od jutra je u Centru za upravljanje prometom, izvijestili su iz Grada Zagreba.

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