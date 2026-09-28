ZAGREB U 7 KAO AMSTERDAM Ljudi voze Bajseve. Svi ih je manje dostupno po ulicama
U ponedjeljak je počeo štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Plaće u ZET-u kreću se od 1560 eura na više s raznim dodacima, nekima je isplaćeno i 2700 eura, odnosno 2957 eura s uključenim regresom, kako je Grad objavio, a povećanjem koje im nudi Grad, kako je rekao Jozić, dobili bi mjesečno od 15 do 45 eura na plaću.
Došla sam vlakom do Glavnog kolodvora, dalje nastavljam pješice. Inače bih išla tramvajem. Nema mi smisla ništa drugo osim pješke, taksi bih predugo čekala i skupo platila, ispričala nam je čitateljica. | Foto: Iva Tomas/24sata