ŠTRAJK KOMUNALACA ZAGREB U 7 KAO AMSTERDAM Ljudi voze Bajseve. Svi ih je manje dostupno po ulicama

U ponedjeljak je počeo štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Plaće u ZET-u kreću se od 1560 eura na više s raznim dodacima, nekima je isplaćeno i 2700 eura, odnosno 2957 eura s uključenim regresom, kako je Grad objavio, a povećanjem koje im nudi Grad, kako je rekao Jozić, dobili bi mjesečno od 15 do 45 eura na plaću.

Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu