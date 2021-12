Gost Dnevnika N1 televizije bio u srijedu je ravnatelj Središnjega državnog ureda za obnovu Gordan Hanžek.

Na pitanje kako je obnova Banije nakon potresa spora te da su građani nezadovoljni, što im može obećati za 2022. godinu, kaže:

- Obećao bih ono što govorimo cijelo vrijeme – ovo je dugačak proces, maratonska utrka, napravili smo opsežnu pripremu koja se danas zapravo ne vidi. To je projektna dokumentacija javne nabave, proces ugovaranja 215 milijuna kuna, ugovoreno od toga 205 milijuna u nekonstrukcijskoj obnovi koja je krenula, u ovom času 275 milijuna kuna procijenjene vrijednosti radova - rekao je Hanžek.

Na pitanje je koliko će ljudi iduće godine vidjeti tu pripremu odgovara:

- Vjerujte mi, puno. U ovom času imamo 150 stanova vani u javnoj nabavi, 72 u Petrinji, 52 u Glini, 26 u Topuskom. U ovom času imamo 150 obiteljskih kuća, znači, projekti javne nabave za izgradnju zamjenskih 150 obiteljskih kuća.

Kaže da će do kraja iduće godine biti završene sve zamjenske kuće, ali ne samo to.

- Krećemo dalje s javnom nabavom u siječnju, veljači, ožujku, kroz naš Centar za obnovu će stradalnici birati kuće, očekujemo odgovor građevinskog sektora, očekujemo radove na 30-ak do 40-ak stambenih zgrada s 500 do 600 stanova. Rok izgradnje stanova je, ovisno od zgrade do zgrade, 10 do 14 mjeseci. Da možemo obećati da će biti do Božića iduće godine, ja bih bi najsretniji, no budimo objektivni, europski rokovi nisu skraćeni rokovi nabave, tri do četiri mjeseca… Do sljedeće godišnjice potresa će se sve ove stambene zgrade itekako vidjeti i biti pred rokovima završetka. Najsretniji bih bio da obećam sljedeće godine do godišnjice, no to ne mogu - rekao je Hanžek.

Što se tiče s nekonstrukcijskom obnovom, ukupno je nešto više od 8000 prijava.

Na pitanje kada će se smanjiti broj ljudi ljudi koji još uvijek žive u kontejnerima, kaže:

- To su upravo ove zamjenske kuće koje planiramo izgraditi, njih između 300 i 500, ovisimo o građevinskom sektoru, mogućnosti hrvatske građevine, javljaju se tvrtke iz okruženja, Mađarske, Austrije, BiH. Mi smo s do 500, uzmimo da je i 400 kuća, to je već 1000 ljudi samo u tim kućama, plus državni stanovi i kuće koje danas dovršavamo jednostavnijim postupcima, to su one koje imaju žute markice, mislim da ćemo veći dio dovršiti do početka sljedeće sezone grijanja.

Kaže da današnje nezadovoljstvo građana nije shvatio kao kritiku na svoj račun te da mu nije bilo neugodno doći u Petrinju.

- Prihvatio sam ovo kao veliku čast i obavezu, obavezu upravo prema tim ljudima. ja sam ovdje osam-devet mjeseci. Ako smo mi jučer uspjeli pokrenuti natječaj za 10 zgrada sa 150 stanova gdje je samo javna nabava za izradu projektne dokumentacije trajala dva i pol mjeseca, priprema mjesec dana, da smo početkom šestog mjeseca potpisali ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja, da smo mi de facto u šest mjeseci doveli do situacije da smo raspisali javnu nabavu, da smo kreirali jedan projekt koji je kvalitetan projekt, to se ne vidi. Nažalost, priprema, inženjerski posao, to je posao, intelektualni posao koji se vrlo često ne vidi, ali koliko je ta priprema kvalitetno napravljena, bit će i rezultat dobar. Nije mi bilo neugodno, bez problema sam stao pred ljude, razgovaram s njima na dnevnoj razini. Mislim i tvrdim da ćemo za godinu dana imati jednu potpuno drugačiju sliku - zaključio je Hanžek.