Jutros je na križanju Selske i Baštijanove došlo do novog puknuća cijevi, drugog u samo dva dana. Voda je curila posvuda, poplavljena je škola, a nekolicini građana voda je u potpunosti uništila stanove.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nadležne službe odmah su izašle na teren zajedno s vatrogascima koji su od jutra ispumpavali vodu. Situaciju je za Radio Sljeme komentirao i šef Vodoopskrbe Marin Galijot. Novinari Radio Sljemena bili su na terenu jer su iz Selske radili izvještaj o prometnim gužvama, a na kraju ih je dočekalo novo puknuće cjevovoda. Galijot im je rekao kako ne želi reći da su oni zacoprali situaciju jer su danas odlučili izvještavati iz Selske, a na početku javljanja ispričao se građanima zbog gužve u prometu i zatvorene ceste.

- Jutros je u pet sati došlo do puknuća magistralnog vodoopskrbog cjevovoda, onog istog kojeg smo u nedjelju popravljali na križanju sa Baštijanovom - rekao je Galijot.

- To nisu cjevovodi koji su predviđeni za učestalo otvaranje i zatvaranje i u pravilu kada se na njima radi dođe do ovakvih situacija - dodao je Galijot objašnjavajući uzroke puknuća.

Galijot kaže kako se puknuća cijevi ne mogu izbjeći.

- Hoće li doći do puknuća? Pa svakodnevno dolazi do puknuća, i zbog utjecaja prometa, pomicanja tla, tlakova u mreži… to ne možemo izbjeći - rekao je.

Govorio je i o planovima rekonstrukcije cjevovoda od Jadranskog mosta do vodosprema Sokolovec. Kaže kako je dio vodovoda na toj ruti renoviran, a sanacija se očekuje kroz dvije godine.

Galijot tvrdi da to možda izgleda kao havarija, ali da je to normalan posao djelatnika Vodoopskrbe. Kaže kako će im za sanaciju puknuća na Selskoj trebati tri dana i kako građani već imaju pristup vodi.

Južni dio Selske trebao bi biti otvoren do noći sa srijede na četvrtak, a ostatak ceste ide u sanaciju sutra navečer. Novinar Radio Sljemena na to je dodao kako se nada da u međuvremenu ništa neće opet puknuti.

- Kako nam dragi Bog da, možda smo bili zločesti pa nas kažnjava - odgovorio mu je Galijot.