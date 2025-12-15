Šefica britanske tajne službe: Mi smo sada na prvoj liniji. Sprema se ogroman kaos!

Nova čelnica britanske vanjske obavještajne službe MI6 u svom će prvom javnom govoru u ponedjeljak upozoriti naciju da je „prva linija bojišnice posvuda”, dok se Ujedinjeno Kraljevstvo suočava s rastućom prijetnjom iz Rusije, piše CNN.

Blaise Metreweli postala je prva žena na čelu Tajne obavještajne službe u njezinoj 116-godišnjoj povijesti kada je ove jeseni preuzela dužnost. Često nazivana „C”, čelnica je jedina javno imenovana osoba u toj inače izrazito tajnovitoj organizaciji.

U govoru u sjedištu MI6 u Londonu, Metreweli bi trebala istaknuti sve složeniji spektar prijetnji s kojima se suočava Ujedinjeno Kraljevstvo, uključujući tehnološke poremećaje, manipulaciju informacijama i terorizam.

Čelnica će se također osvrnuti na akutnu prijetnju koju predstavlja „agresivna, ekspanzionistička i revizionistička” Rusija, uz druge neprijateljski nastrojene aktere. „Izvoz kaosa nije nuspojava, već sastavni dio ruskog pristupa međunarodnom djelovanju; i trebali bismo biti spremni da se to nastavi sve dok (ruski predsjednik Vladimir) Putin ne bude prisiljen promijeniti svoju računicu”, očekuje se da će reći. Sigurnosni stručnjaci tvrde da Rusija vodi hibridni rat protiv zapadnih saveznika Ukrajine nakon pune invazije Moskve na susjednu zemlju. U Ujedinjenom Kraljevstvu, operativci koje podržava Rusija zapalili su tvornice povezane s Ukrajinom, priopćila je policija.

Foto: Alexander Kazakov

Drugdje u Europi, dronovi uočeni u blizini zračnih luka doveli su do obustave letova, zračni prostor NATO-a povrijeđen je u Poljskoj i Rumunjskoj, a podmorski kabeli u Baltičkom moru bili su oštećeni, što je potaknulo strahove od sabotaže. Rusija nije preuzela odgovornost za umiješanost u bilo koji od tih incidenata. Metreweli će također naglasiti važnost ovladavanja tehnologijom, bilo u laboratorijima, na terenu ili u zanatu MI6-a. Ranije je vodila službene timove za tehnologiju i inovacije, poziciju proslavljenu kao „Q” u filmovima o Jamesu Bondu.

„Moramo se jednako ugodno snalaziti u linijama koda kao i u radu s ljudskim izvorima, biti jednako tečni u (programskom jeziku) Pythonu kao i u više jezika”, očekuje se da će reći.

Čelnica obavještajne službe zaključit će govor isticanjem snage ljudskog djelovanja u suočavanju s prijetnjama sigurnosti Ujedinjenog Kraljevstva.

„Definirajući izazov 21. stoljeća nije samo pitanje tko raspolaže najmoćnijim tehnologijama, već tko njima upravlja s najvećom mudrošću. O tome ovise naša sigurnost, naš prosperitet i naša ljudskost”, poručit će Metreweli.