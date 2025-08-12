Šefica Hitne: 'Naši djelatnici ne žele beneficirani staž'; Sindikat: 'Neka odmah da ostavku...'

Bilo je puno rečeno o toj temi. Imate puno djelatnika u Hitnoj, koji ne misle da bi trebali dobiti beneficirani radni staž već traže produženje rada. Beneficirani radni staž kao takav u Europi više ne postoji. Mi mislimo da treba tražiti druga rješenja za ispomoć ljudima, da se to možda može drugačije posložiti, gdje bi oni mogli otići kad više ne bi mogli biti.

Rekla je to u utorak na HRT-u ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba Bujević na samom kraju razgovora o helikopterskoj Hitnoj pomoći. Kako je pojasnila, kaže kako je "šteta riješiti se ljudi sa znanjem i iskustvom", iako fizički ne mogu raditi taj posao.

- Šteta se lišiti čovjeka koji je cijeli život u Hitnoj i sada možda fizički više ne može raditi, ali može savjetodavno kao OHBP raditi, kao drugdje negdje raditi, može itekako dobro njegovo znanje i vještine, šteta je ljude s beneficiranim radnim stažem, jer ti onda moraš ići u mirovinu s ne znam, 50 godina, tih ljudi se šteta lišiti s njihovim znanjem i vještinama iz zdravstvenog sustava, oni najviše mogu pomoći našim ljudima - rekla je Grba Bujević.

Na to je odmah reagirao Hrvatski sindikat hitne medicine, koji se godinama bori upravo za fer postupanje države prema djelatnicima Hitne te njihovo izjednačavanje statusa staža s policajcima i vatrogascima, koji uz njih idu na sve moguće intervencije. Pozvali su je da odmah da ostavku.

- Zbog neprimjerene izjave, više i nemoralne i neprofesionalne a vrijeđajući sve djelatnike izvanbolničke hitne službe i hitnog bolničkog prijema u ime svih tražimo ostavku ravnateljice Zavoda za hitnu medicinu dr. Maje Grba Bujević. Nakon što je i sama "navodno" tražila skraćeni radni vijek danas, iznoseći neistinu i neznanje o o gotovo najtežem psihofizičkom radnom mjestu na Hrvatskoj televiziji govori da djelatnici hitne službe ne žele beneficirani radni vijek - napisao je predsjednik sindikata hitne medicine Danijel Šota.

Dodaje kako odlukom premijera policija i vatrogasci imaju skraćeni radni vijek, kao i još dosta upitnih profesija, a jedino hitna ne.

- A sada nakon svih borbi i pregovora znamo i zašto ne. Lako je iz fotelje krovnog Zavoda i bez odgovornosti ponižavati službu koja je ionako zapostavljena u svim segmentima kao jedna od žurnih službi, od statusa do financiranja, priznavanja a sada se i na mimohodu jedino hitna nije predstavila u sklopu žurnih službi, naravno zahvaljujući inertnosti ravnateljice. Moramo li opet na ulicu da pokažemo što želimo? Moramo li dokazivati da je nečiji život možda ugrožen ako mi fizički nismo spremni na izazove koje godine i staž nose u ovakvom poslu? - pita se Šota.

Tvrdi kako je država izgubila godine jer upravo ravnateljica nije željela helikoptersku hitnu o kojoj je pričala.

- Upravo zahvaljujući njoj nije prošao niti ovaj prijedlog za skraćeni radni vijek kojega su djelatnici hitne službe tražili javno i velikim prosvjedom U Zagrebu, a isti im je od tadašnjeg ministra bio obećan. Dr. Grbi je lakše radno mjesto hitan bolnički prijem? Pa neka ode raditi malo na jedan od njih, neka svoje umijeće radno jer je dobila specijalizaciju hitne pokaže umjesto da sjedi u uredu i ovako ponižava sve djelatnike - piše Šota.

- Tražimo od premijera i ministrice zdravstva, a i apeliramo na samu dr Grbu, podnesite ostavku i oslobodite hitnu službu jer smo predugo robovi vaših loših odluka i nerada. Hitna služba nije vaš poligon za igru sada kada ste iz Saborske klupe vratili se u fotelju ravnateljice. Doslovce sve vaše odluke su bile loše, spore ili zakašnjele a previše dobrih i stručnih ljudi je zbog vas i vama sličnih napustilo službu . Ponavljam, tražimo ostavku i smjenu dr. Maje Grbe Bujević - piše na kraju zahtjeva.

Tko je dugovječna HDZ-ova ravnateljica?

Maja Grba-Bujević specijalistica je anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine te hitne medicine, a nosi i titulu primarijusa i magistrice znanosti. Autorica je jedne i koautorica sedam stručnih knjiga iz područja hitne medicine, a od 2009. godine obnaša funkciju ravnateljice Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

Prije toga, Grba-Bujević je radila u Službi za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu Opće bolnice Karlovac te Domu zdravlja Karlovac, gdje je obavljala poslove predsjednice Stručnog vijeća, pomoćnice ravnatelja i voditeljice Službe za hitnu medicinsku pomoć.

Prema podacima iz njezine imovinske kartice, plaća joj iznosi 3800 eura, uz to je zastupnica u Hrvatskom saboru, a iz edukacijske djelatnosti ostvarila je jednokratni iznos od 150 eura. Suprug joj je umirovljenik te od osiguranja mjesečno prima 520 eura. Obitelj Grba-Bujević također ima kredit za koji mjesečno izdvaja nešto više od 96 eura.