Šefica Povjerenstva želi kazniti Milića s 2500 eura. Izvjestitelj tvrdi da nije utjecao na posao

Glasnogovornik Vlade Marko Milić nije utjecao na zapošljavanje svog prijatelje Nike Dujmovića u Hrvatskim šumama, rekao je izvjestitelj Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Igor Lukač, navodeći sve datume kad je Dujmović potpisivao ugovore na određeno i neodređeno te datum poruke koju je slao Milić.

- Ne može se utvrdti da bi došlo do korištenja utjecaja. Iz dostavljenih dokaza proizlazi da je Dujmović započeo pripravnički staž 2018. i da je ugovor produljen 2019. Uzimajući u obzir činjenice koje su potkrijepljene dokazima, može se utvrditi da je poruka poslana pet dana nakon što je sklopljen ugovor i godinu nakon što je počeo pripravnički staž Dujmovića, navodi izvjestitelj Povjerenstva. Navedena okolnost slanja poruke nakon inicijalnog zapošljavanja ne bi prema vremenskom slijedu mogla predstavljati utjecaj na zapošljavanje jedinog kandidata, rekao je Lukač te istaknuo da bi "takvim utvrđenjem došli do zaključenja da je retroaktivno utjecao na zapošljavanje Dujmovića što predstavlja pravnu i životno nelogičnost".

- U odnosu na mogućnost korištenja utjecaja na prvo sljedeće zapošljavanje Nike Dujmovića, također nije životno ni pravno logično. Iz činjenica koje su priložene, predmetni utjecaj nije izvršen niti mogao biti izvršen - rekao je Lukač.

No, nakon njegovog izvještaja stigao je i obrat te protuprijedlog predsjednice Povjerenstva.

Aleksandra Jozić Ileković traži da se utvrdi povreda sukoba interesa zbog, kako navodi, činjenice da je Milić neformalnim putem, odnosno porukom utjecao na to da Dujmović dobije posao na neodređeno vrijeme.

- Obveznik je znao i morao znati da radi nešto nedopušteno što obični građani ne mogu. Predlažem da se obvezniku iznese sankcija od 2500 eura- rekla je Jozić Ileković.

Konačna odluka bit će poznata nakon glasovanja.

Ova odluka dugo se čekala, te su je mnogi predstavili kao prvi test Povjerenstva u novom sazivu, kojim predsjeda Aleksandra Jozić-Ileković. Marko Milić je jedan od ljudi iz najužeg kruga premijera Andreja Plenkovića u kojeg ima potpuno povjerenje, a sin je poznatog novinara Gorana Milića.

Podsjetimo, Nacional je objavio poruke koje su u rujnu 2019. godine razmjenjivali Marko Milić i predsjednik uprave Hrvatskih šuma Krunoslav Jakupčić.

Milić je u jednoj poruci HDZ-ovu šefu Hrvatskih šuma samo poslao ime svog prijatelja Dujmovića. Jakupčić odmah odgovara Miliću.

"Radit će do godinu dana na određeno, takva je praksa u Hrvatskim šumama, a onda ćemo ga primiti".

Milić mu odgovara: "Hvala ti Kruno puno".

Dujmović je dobio posao na neodređeno, ali u svoju obranu je Milić tvrdio da je to bilo skoro dvije godine kasnije, pa je to dokaz da nije utjecao. Milić je također tvrdio da je Dujmović primljen na određeno vrijeme sukladno procedurama i prije poruka, no pokazalo se da je njegov prijatelj na čudan način premještan.

Ali to nije jedina poruka koju su razmjenjivali. Bilo je i drugih koji ukazuju kako se zapošljavalo u državnoj tvrtki.

- Marko, molba. Molim Te, pitaj Šefa, za zapošljavanje u H. šumama – Branka Filipetija (pripravnik lovstva). On zna o kome je riječ. Hvala i pozdrav - glasila je druga poruka. Objavljeno je i kako je predsjednica Jozić-Ileković od USKOK-a i Županijskog suda zatražila poruke koje su Milić i Jakupčić razmjenjivali od 2018. do 2019. godine, ali te tražene poruke nije dobila.

Poruke se, inače, nalaze u spisu afere vjetroelektrane u kojoj je Jakupčić optužen s investitorima u vjetropark Krš-Pađene, prvooptužena u tom slučaju je Josipa Rimac(danas Pleslić). Ovaj slučaj je bio jedan od razloga zašto je Andrej Plenković predložio izmjene Kaznenog zakona kako poruke ne bi curile iz spisa. Ako se ubuduće otkrije onaj tko je dostavio poruke ili druge informacije iz spisa, završit će u zatvoru do tri godine.

Kazna i za Medveda

U predmetu oko Tome Medveda utvrđeno je da se radi o propustu za dvije imovinske kartice. Radi se o nekretninama stečenim nasljeđivanjem od oca i majke koji su umrli. Traže novčanu sankciju od 600 eura.