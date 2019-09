Šefovi dobili milijune, a radnici i nakon otkaza dolaze pomoći...

Direktori propale putničke agencije Thomas Cook na udaru su jer su unatoč financijskim neprilikama dobili više od 35 milijuna funti u 12 godina poslovanja.

Dok je na tisuće turista čekalo na prekomorskim aerodromima vladine zrakoplove da ih odvedu nazad kući, a zaposlenici Thomas Cooka gubili posao, bivši šefovi uopće nisu osjetili na svojim plaćama kako tvrtka propada, piše The Guardian.

Manny Fontenla-Novoa koji je doveo tvrtku u više od milijardu funti duga, primio je više od 17 milijuna funti u četiri godine kao šef Thomas Cooka, a taj je iznos pojačan bonusima nakon što je smanjio broj radnih mjesta (2800) zbog spajanja s MyTravelom. Otkaz je dao 2011., kada se agencija pri put približila totalnoj propasti.

Njegova nasljednica Harriet Green plaćena je 4.7 milijuna funti za manje od tri godine, plus bonus za dionice u vrijednosti dodatnih 5,6 milijuna funti. Trećinu bonusa je uručila dobrotvornim ustanovama nakon smrti dvoje djece zbog trovanja ugljičnim monoksidom u smještaju Thomas Cooka u grčkom Krfu.

Peter Fanhauser je bio glavni kada je Thomas Cook propao, a primio je 8,3 milijuna funti, uključujući i bonuse od 4,3 milijuna funti.

U isto vrijeme, nižerangirani, obični zaposlenici Thomas Cooka i dalje dolaze na posao iako su ga izgubili kako bi pokušali pomoći turistima koji su zapeli na dalekim destinacijama nakon propasti tvrtke, piše britanski The Sun.

- Radit ćemo cijeli dan ako treba, pa makar i neplaćeno - kazali su neki od njih.

Čak je 21.000 ljudi ostala bez posla, uključujući i pilote i ostalo zrakoplovno osoblje.

Lucy koja je radila za Thomas Cook na Twitteru je napisala da će i dalje ići na posao, unatoč vijestima.

- Službeno nezaposlena. Zgrožena. Iako se ovo događa, ja ću biti u svojem uredu u 9 sati ujutro kako bi pomogla svojim klijentima - objavila je i postala hit na toj društvenoj mreži.

