Šefovi šumarija idu 30 dana u istražni zatvor: Među njima je i ugledni HDZ-ovac Ivan Cug
Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je da u istražni zatvor na 30 dana idu šefovi šumarija, među kojima je Ivan Cug.
Cug je ugledni član HDZ-a Bjelovarsko - bilogorske županije, član županijskog odbora te stranke, a na prošlim izborima je bio jako involviran u kampanju trenutnog župana Marka Marušića.
Iza rešetaka ostaje i Dalibor Bakran, kojeg se tereti da je primio najviše mita, 50 tisuća eura.
Četvorka ide u Remetinec zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, dok je ostalih 10 pušteno da se brane sa slobode jer je čovjek koji im je davao mito, Mario Janković, od jučer u istražnom zatvoru pa sud smatra da nema mogućnosti ponavljanja djela koje im se stavlja na teret, a to je primanje mita da bi pogodovali Jankoviću.
