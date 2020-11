Šegota je pao zbog afere s kućicama na groblju, a sad će ga uhljebiti za savjetnika plinare...

Gradski kontrolni ured je navodno našao dodatne nepravilnosti u radu Patrika Šegote, ali o tome Bandić ne daje odgovore. Nego će Šegota ići u Gradsku plinaru: To vam je kao da lisici date da čuva kokoške...

<p>Milan svoje ne ostavlja. Ta izreka u zagrebačkim političkim kuloarima se pokazala točnom i u slučaju sad već bivšeg direktora Gradskih groblja Patrika Šegote. Šegota je i član stranke Milana Bandića, a ostavku na mjesto čelnika Groblja je podnio nakon što s 24sata otkrila aferu s dodjelom kućica na Mirogoju tvrtkama koje su tek osnovane. Samo da bi prepustile svoje poslovanje obrtu Velina Design u vlasništvu Veline Oršolić poznatije kao dance zvijezda Velina koja se proslavila hitom: Sherry, Sherry. Kućice su bile naručene i prije natječaja i prije nego su tvrtke osnovane...</p><p>Šegota bi trebao postati savjetnik uprave Gradska plinara-opskrba koja je također u vlasništvu Grada Zagreba. Kako nam je potvrđeno od sugovornika u gradskoj upravi, predsjednica uprave Zagrebačkog holdinga Ana Stojić Deban je već poslala dopis za novo radno mjesto Šegote. Sutra bi ga trebao potvrditi gradonačelnik Milan Bandić koji je i stranački šef Šegoti.</p><p>Dugo se spekuliralo gdje će Šegota biti postavljen, bilo je raznih opcija, ali na kraju je odlučeno da ide na prilično lagodnu funkciju na kojoj je plaća oko 15-ak tisuća kuna bruto. Podsjetimo, Šegota je kao bivši HDZ-ovac koji je prešao Bandiću već bio predodređen za funkciju voditelja Gradskih groblja. Natječaj kojim je izabran je bio puka formalnost i trajao je tri radna dana pred Božić 2018. godine. </p><p>Zanimljivo je da Grad Zagreb uporno odbija jasno reći koja je Šegotina krivica nakon izbijanja afere. Iako postoji nalaz Gradskog kontrolnog ureda. Neslužbeno se može čuti da je Gradski kontrolni ured našao još nepravilnosti u poslovanju Gradskih groblja. Saznali smo i da mu je Bandić ponudio da sam podnese ostavku ili će biti smijenjen. Šegota je izabrao ostavku, uz dogovor da ostaje na nekoj drugoj funkciji. Sad se zna i kojoj, savjetnik u Gradskoj plinari -Opskrba. Ali iako smo poslali upit Gradu Zagrebu o tome što je našao Kontrolni ured, odgovor nismo dobili više od dva tjedna. Prije toga su nam rekli da izvidi traju i da će odgovoriti, ali nakon što su završili i Šegota podnio ostavku: muk.</p><p>Zašto Bandić toliko čuva Šegotu? Sugovornik iz njegove stranke nam je rekao da je on bio sposoban nabaviti novac za kampanju, pokazao se kao operativac, a moguću korupciju nije htio komentirati. </p><p>Tajanstvenost oko smjene Šegote je neobična i gradskom zastupniku Tomislavu Stojaku iz HNS-a. On nam kaže da će u ponedjeljak službeno, kao zastupnik, tražiti da mu se dostavi nalaz Kontrolnog ureda. </p><p>- Njega se premješta na drugu funkciju iako ne znamo zašto je točno dao ostavku. Bandić mora prvo odgovoriti zašto je Šegota podnio ostavku i koje su sve nepravilnosti otkrivene. Ako je bilo ozbiljnih nepravilnosti i sumnji na korupciju, takav čovjek bi trebao biti sankcioniran, a ne nagrađen novom funkcijom. To je kao da lisici date da čuva kokoške - kaže Stojak. </p>