Sherry, Sherry, otkaz mi uberi: Šef zagrebačkih groblja dao je ostavku nakon afere s kućicama

Patrik Šegota je i član predsjedništva stranke Milana Bandića, a moćni gradonačelnik mu je i dao fotelju. Nakon afere u koju je umiješana i bivša pjevačica Velina, Bandić mu poručio da je najbolje da se sam makne...

<p>Voditelj zagrebačkih Gradskih Groblja Patrik Šegota nije imao previše izbora. Pokušao se opravdati, ali na sastanku s gradonačelnikom Milanom Bandićem su mu ostavljene samo dvije opcije: ili ćemo te mi smijeniti ili ćeš sam napisati i poslati ostavku. Šegota je ostavku napisao i poslao u upravu Zagrebačkog holdinga.</p><p>- Dosadašnji voditelj podružnice Gradska groblja, Patrik Šegota, podnio je ostavku - objavio je jutros Zagrebački holding.</p><p>Epilog je to afere koju su prije više od dva tjedna otkrila 24sata. Šegota je raspisao javni poziv za desetogodišnji zakup zemljišta na četiri unosne lokacije na Mirogoju, najvećem hrvatskom groblju. Na natječaju koji je trajao tek četiri radna dana su pobijedile četiri tek osnovane tvrtke. Koje su ponudile u kunu istu cijenu mjesečnog najma: 3510 kuna.</p><p>A to je bilo samo 10 kuna više od drugog najboljeg konkurenta. Brzinski su postavljene i kućice za prodaju svijeća i cvijeća prije blagdana Svih svetih, a otkrili smo da su one naručene preko tvrtke posrednika i prije nego je natječaj raspisan. Iako su formalno zakupci trebali birati od koga će kupiti kućice. I na kraju, otkrili smo da sve četiri tvrtke ne posluju na lokacijama. Baš sve četiri su prepustile svoje poslovanje obrtu Velina design u vlasništvu Veline Oršolić.</p><p>Ona je široj javnosti poznata kao dance zvijezda Velina koja je sredinom 90-ih imala veliki hit: Sherry, Sherry.</p><p>Dugogodišnji prodavači na Mirogoju su upozorili da vjeruju da je sve namješteno, a Šegota je tvrdio da je sklopljen izvrstan posao i da on nema ništa s davanjem u podnajam. </p><p>Grad Zagreb smo pitali i koje su točno nepravilnosti utvrđene tijekom kontrola, ali još nismo dobili odgovor. Ali neslužbeno smo saznali da je afera s kućicama direktni povod, a navodno ima još sumnjivih poslova na Gradskim grobljima iz mandata Šegote. </p><p>- Ima tu posla za DORH - samo kratko poručuje naš upućeni sugovornik.</p><p>Šegota je inače prvo bio u HDZ-u, a onda je prešao Bandiću. Brzo je napredovao i u stranci, a natječaj kojim je izabran za voditelja je trajao samo tri radna dana, pred Božić 2018. godine. Navodno je Bandić vikao na Šegotu zbog afere, ali je čekao završetak kontrola. Na kraju mu je poručio da mora otići. Do novog natječaja za voditelja, vršitelj dužnosti će biti Roko Gruja.</p>