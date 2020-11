'Morao sam staviti jaja na panj da bi Kumek ispao kako treba'

<p>Na 65. rođendan gradonačelnika Milana Bandića, u nedjelju će biti premijerno prikazan film "Kumek" redatelja Daria Juričana. Tijekom četiri godine istraživanja najmoćnijeg hrvatskog gradonačelnika, Juričan je izgradio i čitav brand predstavljajući sarkastično korupciju kao poželjnu u društvu, skupljao je potpise za predsjedničku kandidaturu pod imenom Milan Bandić, imao čitav korupto predsjednički program. Dobio je i respektabilni broj glasova, a započeo je i karijeru voditelja i proizvođača gina. A sada je nakon filmova "Gazda" i "Gazda početak" o Ivici Todoriću i Miroslavu Kutli, konačno gotov i "Kumek". </p><p><strong>Milan Bandić je najavio dolazak na premijeru. Jeste li to očekivali, što ćete mu reći kad se sretnete i kako očekujete da će reagirati nakon filma?</strong> </p><p>On je debelokožac, ne brinem se ja za njega. Ja sam pristojan čovjek. Zaželjet ću mu dobrodošlicu i sretan rođendan. A onda i ono što ga ide...</p><p><strong>Zašto je trebalo četiri godine za film, jeste li bili previše lijeni ili previše vrijedni?</strong></p><p>Milan Bandić je priča o dva velika povijesna sistema, o šest mandata, o nekoliko stranaka, o stotinama afera... Serija bi bila adekvatnija za tog genija. Iz oceana smeća trebalo je upecati najzanimljivije pa sve to začiniti s par novih detalja da bude sočno. A to je trajalo.</p><p> <strong>Zašto ste film nazvali "Kumek", nije li to podcjenjivački prema sposobnostima Milana Bandića?</strong></p><p>Gledajte, ja sam prije svega humanitarni radnik. Ljudi hoće Plenxa i Zoxa, a ne mogu im biti servirani svaki dan, pa im ja serviram jednog olinjalog Bandića. Taj se sakrio negdje tamo nakon potresa i nema ga. Ja sam ga nekoliko puta zvao na megdan, ne javlja se. Samo supruga Vesna i pas Rudi znaju gdje se skriva. U svojoj velikoj humanosti dajem šansu i takvima koji su otišli na kvasinu, koji peru ruke lugom, koji žive u svom malom neronovskom oblačiću.</p><p><strong> Što nije valjalo s prve tri verzije kada ste ga prepravili i što je promijenjeno?</strong></p><p>Kad završim određenu fazu filma radim testnu projekciju. To je najstroža publika i kad napokon ta publika nije imala većih primjedbi, onda sam znao da je to, to! Moja priča s osobom Bandić dobila je neočekivan forte s predsjedničkim izborima, pa je i to dalo određenu cirkus dinamiku filmu. Finalna verzija film je ona u kojoj svi osjete da je autor stavio vlastita jaja na panj i da priča izaziva emociju. Mislim da sam to dobio</p><p><strong> Popratna knjiga Saše Paparella i Hrvoja Appelta ima 360 stranica. Koliko se razlikuje od filma?</strong></p><p>Podosta! Knjiga je imala pretenziju da bude Biblija o Milanu Bandiću. Fim je tu malo skromniji, ali oboje imaju zajednički cilj: pokazati kako je majstor delal sve ove godine i kako je od Zagreba napravio samoposluživanje za svoje pajde. </p><p><strong>Koja bi tri nova, originalna detalja izdvojili iz filma koje dosad nismo znali?</strong></p><p>Rekao bih da je u svakoj minuti filma poneki novi sočni detalj. Uvijek je s Bandićem jedno vječno ponavljanje novog. A najpaklenija laž koju je uspio servirati o sebi je da je on otvorena knjiga. Ta otvorena knjiga je imala tri tajna stana kojima je raspolagao i kojima se koristio. Toliko je toj otvorenoj knjizi.</p><p><strong>Nastavljate li nakon filma s političkim aktivizmom, može li se očekivati kandidatura za gradonačelnika ili direktna potpora nekoj stranci/listi? </strong></p><p>Ja sam prije svega gradonačelnik svemira. A svemir je velik i nepoznat i treba ga istražiti.</p><p><strong> Je li Bandićeva era gotova ili ima šanse ostati na čelu Zagreba još 4 godine? </strong></p><p>Dedica 22.11.2020. ima 65. rođendan. Zaslužio je da se penzionira, da se odmori. Da uživa u svim plodovima svog delanja i da napokon u miru otkopa svu lovicu koju je marljivo zakopavao sve ove godine u i oko Gruda. Naravno, nisam nesklon scenariju da dedica u miru i tišini svoje sobice u Remetincu piše autobiografiju: Kako mi je uspjelo maznuti svima pred nosom.</p>