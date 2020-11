Samo kod Bandića: Direktor podnio ostavku zbog afere, a sad kažu: Ma nije on ništa kriv

Bandićev Gradski kontrolni ured nije našao ništa sporno u činjenici da je na Mirogoju Patrik Šegota proveo natječaj koje su dobile četiri tek osnovane tvrtke, a onda su poslovanje prepustile bivšoj pjevačici Velini

<p>Bandićev Kontrolni ured nije pronašao nikakve nepravilnosti Bandićevu čovjeku na Gradskim grobljima.</p><p>Nakon višednevnog čekanja, konačno su nam ovaj tjedan odgovorili na pitanja vezana za sporni natječaj kojim su dodijeljene lokacije za četiri kućice. Nakon što smo sve otkrili, <strong>Patrik Šegota</strong>, voditelj Groblja, podnio je ostavku, a upravo njega su obrtnici prozvali za pogodovanje.</p><p>Podsjetimo, četiri tek osnovane tvrtke su prije Svih svetih dobile četiri dobre lokacije za prodaju cvijeća i svijeća. Sve četiri su ponudile u kunu istu cijenu, 10 kuna više od prvog konkurenta. Natječaj je trajao tek četiri radna dana, a onda su sve četiri tvrtke prepustile poslovanje obrtu Velina Design u vlasništvu bivše pjevačice <strong>Veline Oršolić</strong>. </p><p>A kako nam je potvrđeno od proizvođača, same kućice je naručila tvrtka posrednik i znatno prije natječaja. Iako su formalno tvrtke koje prođu na natječaju trebale izabrati dobavljača. U tvrtki posredniku je u nadzornom odboru bila i Šegotina sestra, dodatno je objavila Nova TV.</p><p>- Obavljenom kontrolom nisu utvrđeni propusti u proceduri objave, zaprimanja, pregleda i ocjena te izbora najpovoljnijih ponuditelja - odgovorili su nam u vezi nalaza Kontrolnog ureda iz Grada Zagreba.</p><p>Nije ništa sporno i u podnajmu, jer je on bio predviđen natječajem. Pitali smo ih i je li bilo nepravilnosti u samom naručivanju kućica</p><p>- Nabavu financira zakupnik. A gradski kontrolni ured nema nadležnosti provoditi aktivnosti između pravnih osoba koje nisu u vlasništvu Grada Zagreba - odgovaraju, a isti odgovor smo dobili i na to tko je platio kućice.</p><p>Šegota je u to vrijeme bio visokopozicionirani član stranke gradonačelnika Milana Bandića. Podnio je ostavke i na sve stranačke funkcije.</p><p>Pitali smo ponovno i zašto je onda podnio ostavke te zašto je Bandić to tražio od njega ako je sve u redu. Dobili smo odgovor koji je već rekao <strong>Milan Bandić</strong>: “Iz moralnih razloga”.</p><p>Šegota je otišao na godišnji odmor, ali neće ostati bez posla. Predsjednica uprave Zagrebačkog holdinga, <strong>Ana Stojić Deban</strong>, predložila ga je za savjetnika u drugoj gradskoj tvrtki - Gradskoj plinari - opskrbi. Ako na to pristane, Šegota će biti sklonjen u zavjetrinu, imati posao i dobivati plaću.</p>