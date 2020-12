Šegota pogodovao fantomskim tvrtkama za 170 tisuća kuna

Trebao je uzeti od četiri tvrtke zadužnice po 52.650 kn, on je uzeo tek 10.000. Podnio je ostavku, ali potom ju je i povukao te sad traži da ga se vrati na njegovo radno mjesto

<p>Ipak ima nepravilnosti u davanju u zakup zemljišta za kućice na zagrebačkom groblju Mirogoj, zbog čega je ostavku podnio voditelj <strong>Patrik Šegota</strong>.</p><p>Podsjetimo, na naš upit je Gradski kontrolni ured, kojemu je nadređen Milan Bandić, prvo odgovorio da nema nepravilnosti u procesu. Šegota je isto Bandićev čovjek i član njegove stranke. Ali po službenom zahtjevu su gradskom zastupniku Tomislavu Stojaku dostavili cijeli nalaz. I u njemu jasno stoji popis nepravilnosti. Na natječaju koji je trajao tek četiri radna dana prošle su četiri tek osnovane tvrtke s istom cijenom zakupa - 3510 kuna. A onda su svi prepustili poslovanje petom obrtu: Velina design u vlasništvu Veline Oršolić, bivše pjevačice.</p><p>Kućice je pak od proizvođača Tehnix kupila tvrtka Granex 1, pa ih preprodala. A Granex 1 je jedini vlasnik tvrtke Prigorac građenje, u čijem nadzornom odboru je sjedila sestra Patrika Šegote. Ali to nije sve. U nalazu jasno piše da uvjeti iz poziva nisu poštovani u ugovoru. Najveća nepravilnost je da su četiri osnovane tvrtke trebale dati zadužnicu u iznosu godišnjeg najma. Ona se daje kako bi se Groblja mogla naplatiti. Gradski kontrolni ured je utvrdio da ni jednoj od četiri tvrtke nije uzeta zadužnica od 52.650 kuna, koliko iznosi godišnji najam s PDV-om.</p><p>- Za razliku od javnog poziva, u ugovoru je tražena i dostavljena je zadužnica od 10.000 kuna - stoji u nalazu koji potpisuje Ana Matijević. Dakle, četiri tek osnovane tvrtke dale su ukupno zadužnice za 170.600 kuna manje nego što su bili početni uvjeti na javnom pozivu. Ni to nije sve, ublažen je u ugovoru uvjet davanja u podzakup. Također, omogućeno im je i da koriste prostor i nakon deset godina ako uredno plaćaju zakupninu, iako u drugom članku ugovora stoji da nema prešutnog produljenja najma.</p><p>- Nalaz jasno pokazuje da zakup nije obavljen sukladno pozitivnim propisima, ali sad treba provjeriti sve nezakonitosti - kaže Stojak.</p><p>Gradski kontrolni ured se opravdao da nije mogao provjeriti ugovore o kupnji kućica jer to nisu gradske tvrtke. Ali DORH to može provjeriti. Šegota je inače povukao svoju ostavku i traži da ga se vrati na radno mjesto. Nije htio komentirati nalaz. Sugovornik blizak njemu je poručio: “Podnesite kaznenu prijavu ako mislite da ima nepravilnosti.”</p>