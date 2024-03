Seizmolog Kuk o potresu u Crnoj Gori: 'Na tom području se već duže vrijeme bilježe potresi'

Potres jačine 5,4 stupnjeva po Richteru pogodio je Crnu Goru u četvrtak u 4.06 sati. Epicentar je bio na dubini od 14 kilometara, pet kilometara jugozapadno od mjesta Čarađe u općini Nikšić. I dok Crnogorci čekaju svoje seizmiologe, mi smo nazvali našeg.

- Dogodio se vrlo jaki potres, jačinom sličan onom u Zagrebu. Sreća je što je epicentar potresa u nenaseljenom području krša tako da očekujemo slabije efekte potresa, no svaki malo jači potres na kamenom ili stjenovitom terenu može izazvati vrlo jake odrone. Obzirom na konfiguraciju i karakteristike područja na kojem se dogodio ovaj potres, odroni su popratna pojava koja je realna - navodi seizmolog Krešimir Kuk.

Na području Crne Gore već duže vrijeme se bilježe potresi. Kuk dodaje da je na tom području, samo nekoliko desetaka kilometara dalje, u Stolcu u Bosni i Hercegovini, prije dvije godine zabilježen potres jačine 5,7 po Richteru.

- Unazad zadnjih par tjedana imamo veliku aktivnost na tom širem području. Ovaj potres se nije dogodio iznenada. On je najjači od ovi koji se događaju u zadnje vrijeme. To područje je izrazito seizmički aktivno s velikim seizmičkim potencijalom. Tamo su mogući i vrlo jaki potresi jačine oko 7 stupnjeva po Richteru, kao što se i dogodio 1979. godine potres u Baru. Radi se o razornim potresima, ali to su nekakve maksimalne vrijednosti koje može doseći. Takvi potresi se ne događaju često, ali su mogući - kazao je Kuk.

Seizmolog Srđan Ceković iz crnogorskog Zavoda za seizmologiju navodi da je potres mogao izazvati materijalnu štetu te da su zaprimili brojne pozive uznemirenih građana.

Kako kaže, dobro je da je epicentar bio u nenaseljenom području.

- Najjače se osjetio oko Bileće sa intenzitetom šest stupnjeva - kaže seizmolog. Ističe da je nakon najjačeg potresa uslijedilo još 30 slabijih. Za sad još nema podataka o eventualnoj materijalnoj šteti.

- Na osnovu numeričkog modela promjene jačine s udaljenjem u ovoj regiji, magnitude potresa i dubine epicentra, ovaj potres mogao je izazvati izvjesne materijalne štete u epicentralnom području - objavili su iz Zavoda.

Nakon što je potres rano ujutro probudio građane Crne Gore oglasio se i poznati profesor geografije iz Sarajeva Vedran Zubić.

- Dogodio se jak potres blizu granične zone BiH i Crne Gore. Najviša planina BiH, Maglić, nalazi se upravo na granici država. Treba napomenuti da je najviša točka Maglića sa crnogorske strane (Veliki Vitao 2397 metara). Upravo u toj zoni je registriran potres - objašnjava Zubić.

Napominje da se radi o plitkom potresu s epicentrom 20 kilometara sjeverozapadno od Plužina, a upravo je to zona subdukcije vanjskih Dinarida. Kao glavnog uzročnika svih potresa na ovom području ističe aktivnost Jadranske mikroploče koja se podvlači pod ovaj dio Europe, a ona je krivac za subdukciju, rast planina i tektonsku aktivnost.

- Vanjski Dinaridi, a to je regija koja ide u BiH južno od crte Grmeč- Zelengora i nastavlja dalje na istok, je zona navlake planinskih masiva. Ako imate kartu ispred sebe vidite planinu Goliju i čuveni Durmitor u toj zoni kako se nastavljaju na Maglić i ostale pogranične planine. Između Golije i Durmitora je smještena dolina Pive koja skupa sa Tarom pravi Drinu. Upravo tu su u rasjednoj zoni smještene Plužine, mjesto epicentra jutrošnjeg potresa. Ovo mjesto je veoma seizmički aktivno pa je 2013. ovdje zabilježen potres od 4.2 - objašnjava Zubić.

Na planeti Zemlji se potresi jačine 5 do 5,9 po Richteru dogode dva puta dnevno. Potres te jačine se jako osjeti, ali nije jak u razmjerima svjetskih potresa. Kako kaže, crnogorski grad Bar je prije pola stoljeća doživio seizmičku katastrofu kada ga je pogodio potres magnitude 7 po Richteru.

- I Crna Gora je tektonski aktivna i političke granice nemaju veze s potresima. Ovo je regija dodira dvije geološke i tektonske mase. Osim spomenutih vanjskih Dinarida mezozojske starosti sjevernije je regija pračanskog paleozoika. Taj dodir različitih petroloških segmenata izaziva vječnu mogućnost seizmičke aktivnosti - dodaje profesor.

Napominje kako ovakvi potresi destabiliziraju površinu te su mogući brojni odroni koji mogu napraviti više štete od potresa.