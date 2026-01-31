Seks, laži i pravoslavna crkva: Je li skandalozni video oružje u ratu za prevlast u Crnoj Gori?

Nakon što su početkom godine u javnost dospjeli seksualno eksplicitni videozapisi Mirjane Pajković, tadašnje državne tajnice u crnogorskome Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava, uslijedio je niz događaja koji su prerasli u jednu od najtežih političko-sigurnosnih afera u toj zemlji. Skandal je rezultirao ostavkama, kaznenim prijavama te uključivanjem policije i državnog tužiteljstva. Pajković je podnijela ostavku na dužnost, kao i Dejan Vukšić, bivši ravnatelj Agencije za nacionalnu sigurnost (ANS) te savjetnik za sigurnost predsjednika Crne Gore. Nakon izbijanja afere ponovno se pojavila snimka iz svibnja 2022., nastala tijekom ulične ankete. Na pitanje o “omiljenom vladaru Crne Gore” Pajković je odgovorila “Dejan Vukšić”, pritom skidajući sunčane naočale i izravno se obraćajući kameri. U trenutku snimanja Vukšić još nije bio široko poznat javnosti. Poslije su ga imenovali direktorom ANS-a, a potom i savjetnikom predsjednika države. Upravo protiv njega Pajković je krajem 2025. podnijela tri kaznene prijave. Policiji je prijavila neovlaštenu distribuciju intimnih materijala, prijetnje i ucjene, navodeći da je bila izložena dugotrajnom pritisku. Objavu snimki opisala je kao oblik nasilja i teško kršenje ljudskih prava. Kao dio dokumentacije predala je i audiozapis za koji tvrdi da sadrži glas Dejana Vukšića, koji joj prijeti da joj “neće biti života u Crnoj Gori” te da posjeduje materijal kojim joj može uništiti karijeru. Dejan Vukšić odbacuje sve optužbe. Tvrdi da nije ni na koji način povezan s nastankom, posjedovanjem ili širenjem spornih snimki te da mu je Pajković u listopadu 2024. nezakonito oduzela mobitel, koji je poslije, kako navodi, zloupotrijebljen.

