Selak o Banožiću: 'Nesposoban je za tu funkciju. Ne zna ništa o obrani, bavi se nekim lovom...'

Umirovljeni pilot Ivan Selak je u HTV-ovoj emisiji Nedjeljom u 2 govorio o svom bijegu iz JNA, nesreći 1991. u kojoj je izgubio dvojicu kolega, optužbama iz Srbije, remontu MIG-ova u Ukrajini i ministru obrane Mariju Banožiću.

Selak je u emisiji rekao kako je htio biti pilot još otkako je bio dječak. Iznad svojeg sela vidio je kako lete dva aviona.

- To je nevjerojatno da dijete od pet ili šest godina tad zaželi biti gore. Sav moj život se od tih pet, šest godina sveo na to da ću biti pilot - rekao je. Njegovi majka i otac bili su protiv toga da bude pilot, a pogotovo vojni pilot, no u njegovom naumu pomogao mu je stariji brat.

- Mi nismo bili bogati. Više smo bili siromašni nego bogati. Međutim, moji jadni roditelji su tijekom te četiri godine srednje škole skupljali novac da plate tu vojnu školu - ispričao je.

Govorio o nesreći iz 1991.

Selak je u emisiji opisao i nesreću koju je doživio 5. listopada 1991. tijekom službe u Bihaću. Dvojica njegovih kolega su poginuli u zrakoplovnoj nesreći, on je preživio. Zrakoplovu je, opisao je, gorio motor, a zatim se dogodila i eksplozija. Selaku je najviše nastradao gornji dio tijela koji mu je bio opečen.

- Ne znam postoje li gori bolovi od bolova kad vam izgori glava - rekao je.

Iz Bihaća je prebačen u bolnicu u Beograd. Liječnici su govorili da neće preživjeti transport.

- Došao sam u Beograd i trpio taj užas prvih pet-šest dana kad su mi liječnici rekli da mi ne mogu pomoći - rekao je.

Umirovljeni pilot komentirao je i bijeg iz JNA. Komentirajući izvještaj prema kojemu je 1991. u JNA imao sedam borbenih letova, rekao je kako ne zna točno koliko ih je bilo, ali da je svaki borbeni let koji je imao iznad Hrvatske "bio bacanje sredstava u šume ili u rijeke". Kako kaže, i to nije činio samo on.

- Rekao sam jednom, reći ću uvijek - da biste došli iz JNA na način na koji sam ja došao, morali ste biti veći Srbin od Srbina. Morali ste igrati njihovu igru - ispričao je i poručio da se čak morao razvesti od supruge.

O optužbama protiv pilota: 'Slušam tišinu ove države'

Komentirao je optužbe na račun nekih hrvatskih pilota da su navodno 1995. godine bombardirali kolonu izbjeglica u Bosni. Selak je rekao kako mu je o tome teško govoriti.

- Slušam tišinu ove države, ove vlasti. Tišinu ili tiho govorenje, da ne kažem beskrvno ili anemično govorenje o tome što se dogodilo, o obrani toga što se dogodilo - rekao je.

Istaknuo je da je rat sam po sebi užasna stvar te da u svakom ratu, nažalost, stradaju i civili.

Ispričao je i situaciju u kojoj se našao u Oluji kada je zrakoplovom naoružanim raketama preletio iznad izbjegličke kolone na putu između Petrinje i Bosanskog Novog, a u kojoj je vidio i oklopna vozila i gusjeničare.

- Ja sam postupio kao čovjek, ali me proganja to što nisam postupio kao vojnik, nisam postupio kao pilot. Vratio sam rakete nazad - rekao je.

Remont MIG-ova u Ukrajini

Što se tiče remonta MIG-ova u Ukrajini, Selak je rekao da nije on odlučio o tome kako će zrakoplovi biti remontirani, već da je letio na njima da bi ustvrdio jesu li ispravni. Pitanje remonta otvorio je i ministar obrane Mario Banožić.

- Ako ministar želi nešto saznati, 50 metara od svog ureda ima gospodina koji će mu dati odgovore na to. Ima jednog od najboljih inženjera zrakoplovstva, neka pita njega. Neka pita njega sve o remontu. Neka ne pita mene - rekao je Selak i dodao kako je remont napravljen kvalitetno i profesionalno, koliko je bilo moguće.

'Banožić je nesposoban za ovu funkciju'

Otkrio je i što misli o Banožiću.

- Taj čovjek je potpuno nesposoban za ovu funkciju koju on radi. Nije da samo ja to kažem - rekao je Selak.

- S kim god sam razgovarao, identično mišljenje. Taj čovjek ne bi bio ministar obrane jednu minutu da protiv njega nije Milanović - dodao je.

Na pitanje radi li Milanović uslugu Banožiću, Selak je rekao da da.

- Bio bi maknut nakon jedne minute. On je potpuno nesposoban, nekompetentan, ne zna ništa o Ministarstvu obrane. I ne čudi me, bavio se nekakvim turizmom i lovom. Bavi se i dalje tim, svaka ti čast, u tome si možda dobar, u drugim stvarima ti nemaš blage veze - rekao je Selak.

'Zar Slavonci nemaju nekog sposobnijeg?'

Na pitanje što misli zašto ga je premijer Andrej Plenković postavio za ministra, Selak je rekao:

- Znate kako to ide, ja sam vam rekao prije, u JNA je bilo po ključu. Što mislite koji je ključ sad? Ako ministar mora biti iz Slavonije, zar Slavonci nemaju nekog sposobnijeg? Imaju ih koliko god hoćete, koji su ne jedanput, nego deset puta sposobniji od Banožića - odgovorio je.

Selak je odbacio navode da je "Milanovićev čovjek".

- S tim čovjekom nisam imao priliku popiti kavu. Čak i kad izađem u grad i kad prošetam, nikad ga nisam u životu vidio - rekao je.

