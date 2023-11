Selak o Benčić i bacanju vijenca u Dunav: 'To nije ništa nego kvazi ljevičarsko pres**avanje'

Nakon što to nije mogao Milorad Pupovac, Sandra Benčić u nedjelju je u Vukovaru položila vijenac u Dunav za sve civilne žrtve rata.

- Život svake nevine žrtve vrijedi jednako i kod ubojstva nevinih ne smijemo raditi razliku ni po kojoj osnovi. Samo priznavanjem i žaljenjem zbog patnje svih koji su je iskusili, i kažnjavanjem odgovornih, moći ćemo doista izgraditi trajni mir i okrenuti se budućnosti - napisali su iz Možemo!.

Taj njihov potez odmah su jučer napali iz Mosta poručivši da je Benčić veći Pupovac od Pupovca.

- Misli da bacanjem vijenca u Dunav za sve žrtve demonstrira svoju progresivnost, a zapravo njeguje tipični jugo kompleks prema kojem ne smije postojati niti jedan dan koji Hrvatskoj priznaje žrtvu i zaslugu za pobjedu u obrambenom ratu, a da Srbima nije brže bolje priznata još veća - napisali su.

- Taj jedan izvanjski humanizam više dehumanizira nego bešćutnost jer kada je netko bešćutan postoji alternativa. To služi tome da vi sebi lijepite neku medalju da ste bolji od drugih i to vrijeđa sve građane Hrvatske. To nije ništa nego kvazi-ljevičarsko prese*avanje - rekla je Marija Selak Raspudić za N1.

- Neka objasne za koga se točno hodalo u Koloni sjećanja, koje to civilne žrtve službena Kolona ne priznaje i koga se točno ubijalo 19. studenog. Krajnje je neprimjereno bacanje vijenca na taj dan. Neka kažu za koga oni to bacaju, a da Kolona to ne priznaje. To je izraženi oblik bešćutnosti i stvar nije banalna. Zato kažemo veći Pupovac od Pupovca jer se i sam Pupovac ove godine povukao - dodala je.