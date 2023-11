MOST: 'Benčić je veći Pupovac od Pupovca. Bacanjem vijenca njeguje tipični jugo kompleks'

Politička stranka MOST je prozvala saborsku zastupnicu Sandru Benčić na svom Facebook profilu povodom bacanja vijenca u Dunav za žrtve koje su stradale u Vukovaru. Objavu prenosimo u cijelosti.

Sandra Benčić je veći Pupovac od Pupovca jer misli da bacanjem vijenca u Dunav za sve žrtve demonstrira svoju progresivnost, a zapravo njeguje tipični jugo kompleks prema kojem ne smije postojati niti jedan dan koji Hrvatskoj priznaje žrtvu i zaslugu za pobjedu u obrambenom ratu, a da Srbima nije brže bolje priznata još veća.

I baš zato što nema emancipiranu i suverenu svijest nikada neće postati ne samo premijerka, nego ni ozbiljan kandidat za tu funkciju.

To je dokazala i time što smatra kao potpisnica Deklaracije o zajedničkom jeziku da Hrvatska nema čak niti vlastiti jezik nego da su hrvatski i srpski jedan te isti jezik - stoji u objavi.

I gradonačelnik Vukovara Ivan Penava prije obljetnice pada Vukovara govorio je kako bi 'zabranio Benčić i SDSS-u zabranio bacanje vijenca u Dunav u centru Vukovara'.

- Ova vlast dozvoljava da koalicijski partner ove Vlade dolazi 17. studenog u Vukovar baciti vijenac srpskim žrtvama. Ja im poručujem da neće to napraviti ove godine, mogu to napraviti negdje skrivećki, ali u centru Grada neće dolaziti provocirati Vukovarce i Vukovar jer to što oni rade je sramotno - kazao je.

Predsjednica Kluba zastupnika Možemo tad mu je odgovorila kako ne pristaje na podjele.

- Živimo svi u istoj zemlji, u jednoj Hrvatskoj. Naš Klub svake godine sudjeluje u Koloni sjećanja, idemo i u posjet Ovčari i memorijalnom groblju. Uz ta mjesta, idemo i na Dunav dan nakon mimohoda odati počast svim civilnim žrtvama rata. Pa ćemo tako i ove i nitko nam to ne može zabraniti - odgovorila mu je Benčić.