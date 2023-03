Selak o sudaru aviona u Italiji: Vjerojatno je greška posade, očito su letjeli na nižoj visini...

Umirovljeni vojni pilot Ivan Selak komentirao je pad dva vojna školska aviona u blizini Rima u kojem su oba pilota poginula.

- Možemo samo nagađati s obzirom na to da se to dogodilo prije koji sat. Možemo samo pretpostavljati da je došlo do sudara uslijed greške posade s obzirom na to da znamo da se avioni međusobno ne privlače, a posade su očito letjele u grupi. Možemo pretpostaviti da je došlo do greške i sudara u zraku - rekao je Selak za Novu TV.

U teškoj nesreći poginula su dva iskusna pilota, pukovnik Giuseppe Cipriano i bojnik Marco Maneghello. Talijanski mediji pišu da je pilot koji je sletio izbjegavajući kuće udario u parkirani automobil. Tvrde da je još bio živ i počeo vikati, ali je zrakoplov eksplodirao prije nego što mu je itko uspio priskočiti u pomoć. Srećom, nije bilo stradalih civila.

- Taj avion je lagani avion, nije opremljen s katapultirajućim sjedištem. Piloti mogu imati od sredstava za spašavanje samo padobran. Očito je da su letjeli na nekoj manjoj visini, tako da ovaj jedan što je pao u polje očito nije imao vremena iskočiti, a ovaj drugi što je sletio u naseljeno, nažalost, nije imao sreću i nije uspio preživjeti to slijetanje - zaključuje Selak.

Foto: Twitter

Kako pišu talijanski mediji zrakoplovi su bili u službi više od 40 godina, ali u odličnom stanju. Imaju četiri sjedala. Letjelica se uglavnom koristi za vuču zrakoplovnih jedrilica. Četiri laka vojna školska zrakoplova SIAI Marchetti S208 bila su u unaprijed planiranoj misiji obuke. Dva su se sudarila nedaleko od zračne vojne baze na visini od oko 500 metara. Zapovjednik je izjavio kako se nesreća dogodila nekoliko minuta nakon završetka planiranog dijela leta, neposredno uoči slijetanja.

