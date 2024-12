Selak Raspudić o Milanoviću: 'On je imidž gradio na tome da je anti-HDZ. To nije rješenje'

Nezavisna kandidatkinja za predsjednicu Hrvatske Marija Selak Raspudić izjavila je kako je njezin izborni rezultat pokazao da u Hrvatskoj ima prostora za politiku izvan duopola vodećih stranaka te da su ovi izbori bi tek prva bitka.

''Zahvalna sam svim ljudima koji su mi ukazali povjerenje i to pokazuje da u Hrvatskoj itekako ima prostora za nešto što je izvan duopola'', rekla je Selak Raspudić u svom izbornom stožeru.

Nakon 99,59 obrađenih biračkih mjesta Selak Rapsudić je osvojila treće mjesto sa 9,24 posto glasova.

''Mi smo kroz ovu kampanju artikulirali politički centar. Nisam išla prema onoj kampanji sa snažnim i agresivnim emocijama. Išla sam vrlo otvoreno i racionalno prema političkom centru i on sada ima pravi politički glas'', kazala je.

Predsjednički izbori bili su tek prva od bitaka, naglasila je nazavisna kandidatkinja.

''Idemo snažno dalje. Mi smo stvarno krenuli od nule, bez ikakve političke podrške, bez ijednog eura. Krenuli smo čista srca jer u nešto vjerujemo. Džabe svih stranačkih infrastruktura ako nemate ljude uz sebe koji vjeruju'', izjavila je.

Što se tiče budućih političlkih planova, uključujući i one o osnivanju političke stranke, Selak Raspudić odgovara da ima još vremena do tog čina.

''Treća smo snaga u državi. To naravno obvezuje i sigurno bih željela da svi ovi ljudi, koji su se okupili ovdje, nastave politički put zajedno'', rekla je.

Smatra kako iza glasova Zorana Milanović, koji osvaja više od 49 posto, stoje glasovi protiv aktualnog stanja u zemlji.

''On je prije svega svoj politički imidž gradio na tome da je 'anti-HDZ', ni na kakvoj drugoj pozitivnoj i konstruktivnoj priči. Ljudi u očito frustriarani, pogotovo aferom u zdravstvu i to je razlog toga. On je uspio njih uvjeriti da je najsnažniji 'anti-HDZ. Ali, to nije konačno rješenje za Hrvatsku'',poručila je.

Uz to, naglasila je da građanima treba vremena da počnu do kraja vjerovati da je alternativa moguća i da se oporave od stranačkog duopola.

''I zato toliko ljudi nije izašlo na izbore. Ali, unatoč tome, ovo je veliki uspjeh za nekog tko nije imao nikog iza sebe'', napomenula je.

Osim brojnim volonterima i suradnicima, zahvalila se i bivšem predsjedniku HSLS-a Draženu Budiši na ukazanoj podršci.

''Puno mi znači njegova podrška kao nekoga tko je sudjelovao u Hrvatskom proljeću. On je izašao iz političke tišine i rekao da želi podržati ovu političku priču'', kazala je Selak Raspudić.