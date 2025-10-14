Selak Raspudić: 'Vladajući loše koriste EU sredstva, iako nas Plenković uvjerava drugačije'

Nezavisna zastupnica Marija Selak Raspudić upozorila je u utorak da je Hrvatska među najlošijima u EU po iskorištenosti sredstava iz fondova EU, s nešto više od 30 posto, što pripisuje Vladinim loše postavljenim prioritetima te zato traži odgovornost vladajućih.

„Premda nas Andrej Plenković i vladajući uvjeravaju kako izvrsno stojimo s europskim fondovima, ponovo se nalazimo u donjem dijelu tablice iskorištenosti sredstava iz fondova EU. Nismo uspjeli iskoristiti sredstva koja smo imali na raspolaganju da izvedemo nikada veći zamah hrvatskog gospodarstva i našim građanima osiguramo potrebnu infrastrukturu. Od 9,9 milijardi eura koje smo mogli imati na raspolaganju, uspjeli smo iskoristiti tek između 30 i 50 posto sredstava”, upozorila je Selak Raspudić na konferenciji za novinare u Saboru.

Ta se sredstva, ističe, mogu koristiti do 30. lipnja iduće godine, imamo izrazito malo vremena i prijeti opasnost da ćemo ostati bez značajnog ako ne i većeg dijela sredstava jer je teško očekivati da se u sljedećih osam mjeseci dinamika ugovaranja i realizacije projekata može toliko ubrzati da u posljednjih osam mjeseci napravimo dvostruko više posla nego u protekle četiri godine.

Prvu skupinu država, one koje su najbolje i koje su dosad iskoristili 65 posto sredstava čine države poput Danske, Njemačke i Italije. Slovačka, Grčka i Portugal uspjeli su do sada iskoristiti preko 50 posto, dakle barem su na pola puta u tom poslu, dok Hrvatska spada u skupinu država čiji su rezultati ispodprosječni.

„Zato pitam čija je politička odgovornost da ova Vlada nije uspjela iskoristiti tolika sredstva koja je imala na raspolaganju, a znamo da je prijeko potrebnih projekata koji bi poboljšali standard naših građana napretek. Nama ne nedostaje projekata nego očito nedostaje kapaciteta da se iskoriste novci koje imamo na raspolaganju”, poručila je.

Dodala je da se neuspjeh Vlade u realizaciji NPOO-a vidi i na brojnim stavkama ovogodišnjeg rebalansa proračuna. Posebno je zabrinuta zbog brojki u proračunu Ministarstva znanosti i obrazovanja koje brojne projekte nije niti započelo ili ih ne uspijeva ni izbliza realizirati.

Poražavajućim je navela da je za reformu i jačanje kapaciteta javnog znanstveno-istraživačkog sektora za istraživanje i razvoj bilo predviđeno preko 31 milijun eura, a nije iskorišteno ništa. Također, napomenula je, za stvaranje okvira za privlačenje studenata i istraživača na STEM i ICT područjima bilo je predviđeno 27 milijuna, a neiskorišteno je ostalo preko 26 milijuna eura.

Istaknula je i obnovu zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom, pri čemu je od predviđenih 185 milijuna neiskorišteno ostalo 88 milijuna eura.

„Samo na ova tri primjera, a ima ih još, vidimo kako Ministarstvo znanosti i obrazovanja neće ove godine uspjeti realizirati planirane projekte vrijednosti čak 140 milijuna eura, dakle projekte vrijedne kao, primjerice, polovica Pelješkog mosta, što znači, a vidljivo je i iz rebalansa da smo pola Pelješkog mosta bacili u vjetar, a mogli smo ga iskoristiti za znanost i obrazovanje”, poručila je Selak Raspudić.

Stvar postaje bitnija, upozorila je, ako smo svjesni činjenice da se u narednom razdoblju Europska unija mijenja na način da neće više financirati oporavak i otpornost nego će se sredstva preusmjeriti u vojnu industriju. Ono što smo mogli iskoristiti u naredne četiri godine, a propustili smo iskoristiti, sada će ići u jačanje vojne industrije, ustvrdila je.

„Neuspjesi Vlade u realizaciji europskih projekata, posebno onih koji se odnose na škole, znanost i obrazovanje, skupo će koštati sve nas koji živimo u Hrvatskoj jer ova Vlada nema ispravno postavljene prioritete i zato tražim odgovornost vladajućih za ove propuste”, zaključila je Selak Raspudić.