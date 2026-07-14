Selo kod Varaždina ostalo bez struje zbog koncerta Miroslava Ilića?! 'Ima svakakvih ljudi...'

Zabavljalo se prošlog vikenda u Svibovcu Podravskom uz pjesme srpskog pjevača Miroslava Ilića, ali ne predugo. Nakon nekih sat vremena, nestaje struje i koncert se prekida. Mještani su, piše Net.hr, sigurni kako je netko cijelom selu isključio struju zbog koncerta Ilića...

- Nikaj, da su sabotirali koncert. Niš' drugo, to kaj sam čula. Ljudi ima svakakvih, tak' da mi je to već sve normalno, pogotovo u današnje vrijeme, sve gore i gore - kazala je za Net.hr jedna stanovnica ovog mjesta kod Varaždina.

A o cijelom incidentu oglasila se i policija.

- U subotu, 11. srpnja, u vremenu od 22 do 23 sata, u Svibovcu Podravskom, nepoznati je počinitelj oštetio metalni ormarić na dalekovodnom stupu te podizanjem metalne ručke uzemljio električni vod pod naponom. Uslijed toga došlo je do prekida opskrbe električnom energijom na području Svibovca Podravskog i dijela naselja Vinica. Visina materijalne štete utvrdit će se naknadno. Policijski službenici poduzimaju mjere i radnje u cilju otkrivanja počinitelja ovog kaznenog djela - objavili su iz policije...

Nigdje ne navode kako je to zbog Ilićeva koncerta, ali mještani su poprilično sigurni da je tako...

- Miroslav i ja podržavamo rad istražnih organa i neka utvrde što je zapravo netko htio napraviti. Ali, naš odnos nitko ne može poremetiti i volimo vas apsolutno sve - kazao je za RTL Ilićev menadžer Saša Mirković.

Koncert je organizirala općina Sračinec kojoj ovo mjesto pripada..

- Svi su ovdje dobrodošli, bilo je i rocka, bilo je i domaće glazbe, a bio je naravno i Miroslav Ilić. Želim osuditi ovaj čin, taj čin nije demokracija, to je djelovanje protiv ljudi i imovine. Ukoliko se pokaže i istraga utvrdi da je to namjeran čin, očekujem da se i pravosudna tijela uključe i da se osudi počinitelj jer ovaj čin ne pokazuje kakvi su ljudi ovdje, nego pokazuje kakav je to pojedinac - kaže za Net.hr predsjednik Vijeća Općine Sračinec Krunoslav Lukačić.