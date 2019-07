Selo zapalila 8 puta: 'Vatra me budila svaku noć, sve bi gorilo'

Žena (53) je kupila dva paketića kocki za potpalu. Na putu do posla, gdje radi kao blagajnica na naplatnim kućicama autoceste A1, zapalila je jednu kutiju. Ona je nagorjela i ugasila se. Zapalila je drugu. Ona je u potpunosti izgorjela. Tako je krenuo najveći ovogodišnji požar u Hrvatskoj. Na sreću, nije bilo stradalih, ali je ogromna šteta na imovini i visoka je cijena gašenja požara. Zato je žena, nakon što su je uhitili tijekom vikenda, dobila kaznenu prijavu za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, za koju je predviđena zatvorska kazne od jedne do čak 10 godina.

- Od subote imamo dokaze kako je krenuo požar s najtežim posljedicama i koji je ugašen s velikim naporima vojske, policije i stanovništva. Požar je nošen jakim jugom spalio prema grubim procjenama 900 hektara, bila je ugrožena imovina i životi ljudi koje smo evakuirali. Do počinitelja smo došli jer imamo zbirku evidentiranih palitelja - kazao je Ivica Kostanić, načelnik šibenske policijske uprave, te potvrdio da se radi o recidivistici, odnosno o serijskoj podmetačici požara.



Ono što saznajemo neslužbeno jest da su, osim toga, suzili krug oko nje i zbog toga što je kupila kocke za potpalu koje se ne prodaju u svim prodavaonicama. Kao u filmovima, policajci su našli prodavača tih kocki i pregledali snimku kupaca. Da je platila karticom, odmah bi je našli. Ovako je ušla u uži izbor mogućih počinitelja. Shvatili su da je požar zapalila na putu do radnog mjesta, iz drugog pokušaja. Uhitili su je na naplatnim kućicama. Zašto je to napravila, još nije potpuno jasno jer nije bila suvisla na ispitivanju. Trenutačno je kod pritvorskog nadzornika u policiji. Potražili smo članove njene obitelji u mjestu u kojem živi.. Nije bilo nikog osim radnika koji su nam kazali da je žena u zatvoru, a da je muž otišao u Šibenik, dok su djeca na poslu.

Susjedi su nam rekli da je još jedan požar buknuo noću prije 10-ak dana, ali da su ga mještani brzo ugasili te se nije proširio. Odmah su posumnjali na svoju sumještanku jer su poznavali njenu povijest, no kako se vatra tada nije razbuktala, sve je ostalo na manjoj noćnoj vatrici.

Tako su počeli i požari 2017. godine. tada se utvrdilo da ih je podmetnula ukupno sedam.

- Deset dana sam skakao iz kreveta svaku noć. Kraj njezine kuće imam suhi vez s brodovima vrijednim 200 tisuća eura i nije mi bilo svejedno. Vatra bi planula baš kad bi policija otišla. Susjed je zbog toga na koncu ugradio videonadzor pa otamo više ne kreću požari. Jednom smo ona i ja razgovarali o tome, i rekla je da joj je bilo dosta svega te da se u zatvoru osjećala bolje nego vani. Nije bila hospitalizirana, samo se morala javljati psihijatru - kazao nam je susjed koji je tada odustao od sudskog progona.

Isto je učinio i šibenski Općinski sud.

- Osoba za koju me pitate nije osuđivana. Nikad nije proglašena krivom za djelo iz 2017. godine jer je kazneno djelo počinila u neubrojivom stanju. Kod duševne rastrojenosti optuženika, sud ne izriče sankciju već sluša mišljenje psihijatrijskih vještaka, a postoji i poseban postupak prema osobama s duševnim smetnjama. Tada sud samo utvrđuje što se dogodilo - kazala nam je Dijana Jakoliš, zamjenica predsjednice Općinskog suda u Šibeniku.

A prvih sedam požara te 2017. godine izazvala je u razmaku od pet dana, od 18. do 23 srpnja u Dubravi šibenskoj.

U svoje pohode često je išla noću. Tako je u noći s 18. na 19. srpnja 2007. nešto prije jedan sat zapalila samonikli bor kojeg je brzo ugasio susjed. Iste noći, oko tri ujutro, u blizini je izazvala požar na zemljištu drugog susjeda (55). Požar su ugasili 40-ak minuta kasnije, a u njemu su izgorjeli dijelovi broda. Istog dana u popodnevnim satima potpalila je požar na ograđenoj parceli muškarca (58).

Požare je tada podmetala i na smetlištu i oko obiteljskih kuća. Na parceli svog susjeda zapalila je sedam plovila na suhom vezu ukupne vrijednosti od oko 500.000 kuna. U štali drugog susjeda, zapaljenim improviziranim bakljama i upaljačem palila je krpe i ručnike natopljene lož uljem, stari papir, suhu travu i nisko raslinje.

Požar se tada razbuktao, a ugasili su ga mještani, vatrogasci i policija. Dva mjeseca kasnije, krajem rujna 2017., šibensko Općinsko državno odvjetništvo je protiv nje podiglo optužnicu zbog sedam požara uz tvrdnju da ih je počinila u neubrojivom stanju. Optužno vijeće Općinskog suda u Šibeniku je tada donijelo rješenje kojim je okrivljenici istražni zatvor zamijenjen mjerom opreza liječenja na slobodi u nadležnoj zdravstvenoj instituciji.

Sumještanka iz šibenskog sela Dubrave rekla nam je da je te 2017. žena zajedno sa svim susjedima tražila piromana oko kuća. Nitko isprva nije posumnjao na nju.

- Govorila je da nam dolaze ljudi iz okolice i pale našu imovinu - opisuje susjeda kako se pretvarala.

Iako zbog neubrojivosti nije bila osuđena, s druge strane je bila dovoljno zdrava da bi mogla raditi. Pitali smo Hrvatske autoceste kako je to moguće.

- HAC može potvrditi kako je zaprimio službenu obavijest da Policijska uprava šibensko-kninska provodi kriminalističko istraživanje nad radnicom HAC-a, a vezano za izazivanje požara u subotu u Dubravi kod Šibenika. Ovisno o tijeku i nalazima policijske istrage, Hrvatske autoceste će poduzeti daljnje korake u smislu reguliranja radno pravnog odnosa. Također, možemo potvrditi da je 2017. godine protiv radnice vođen kazneni postupak u okviru kojeg je po mišljenju sudskog vještaka bilo nužno provođenje psihijatrijskog liječenja ambulantnog tipa nakon kojeg je utvrđena radna sposobnost te je istaknuo kako nema opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Usprkos činjenici da je zbog sumnje na počinjenje ovog kaznenog djela privedena radnica HAC-a, Uprava Hrvatskih autocesta zahvaljuje se na požrtvovnom angažmanu radnika u službama održavanja, prometa i HAC-ovoj vatrogasnoj postrojbi koji su pravovremenom akcijom tijekom cijele subote i nedjelje do 14.00 sati pridonijeli gašenju vatrene stihije i spriječili širenje požara na autocestu i naplatne kućice. Na žalost, sumnja na počinjenje ovog teškog djela ostavlja loš dojam na radnike Hrvatskih autocesta koji upravo tijekom turističke sezone ulažu najveće napore u održavanju sigurnog i neometanog prometa autocestama. Hrvatske autoceste ovom prilikom izražavaju žaljenje zbog nastale štete i događaja koji je ugrozio imovinu i sigurnost brojnih građana i turista koji su se zatekli na ugroženom području - rekla nam je Kata Kuprešak, Koordinator za odnose s javnošću Hrvatskih autocesta.