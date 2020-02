Senat odlučuje o Trumpu: Prvi republikanac glasa protiv njega

Američki Senat uskoro će donijeti odluku hoće li smijeniti predsjednika Donalda Trumpa ili ne.

Odnos snaga ide u prilog Trumpu, ali kao bomba je odjeknula vijest da će mu jedan republikanac na glasanju ipak okrenuti leđa i to ugledni bivši predsjednički kandidat Mitt Romney. Za Fox je izjavio da je uvjeren da Trump mora biti smijenjen i tako je postao jedini republikanac koji neće podržati stav Republikanske stranke i glasati za Trumpov ostanak u Bijeloj kući.

Romney je najavio da će glasati za opoziv po jednoj od dviju točaka, onoj za zlouporabu ovlasti, dok za drugu, ometanje rada Kongresa, smatra da Trump nije kriv.

MITT ROMNEY to Fox News: "I do believe [Trump] should be removed from office." pic.twitter.com/blaNvT9skA