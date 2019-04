Senat Sveučilišta u Zagrebu: 'Studiranje neće poskupjeti'

Na sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu odlučeno je u utorak da se neće promijeniti cijene studiranja, a za Rektorat je izglasano tri posto više novca u odnosu prema prošlim godinama.

Rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras rekao je nakon sjednice kako nisu niti namjeravali podići tzv. školarine te da je prijedlog raspodjele financijskih sredstava iz programskih ugovora, koje potpisuju Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Sveučilište u Zagrebu, unatoč pogrešnim informacijama plasiranima u medijima, prošao s 43 glasa za i 11 protiv.

Potvrdio je da se neće mijenjati financiranje Rektorata i da će i dalje u sklopu financijskih sredstava imati odgovarajuće transparentne troškove, pri čemu je istaknuo kako su se troškovi za stipendije i komunalne usluge povećali.

Na pitanje hoće li zbog toga sastavnice Sveučilištu davati više novca odgovorio je da je to novac koji se dodjeljuje Sveučilištu koji zatim Senat raspoređuje.

Kad je riječ o raspravi o dodjeljivanju počasnog doktorata zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću, rekao je da ta točka nije ni bila predviđena za tu sjednicu te da je ta odluka isključivo u ovlasti Senata.

"Isključivo je Senat taj koji daje i dodjeljuje. Svi ostali mogu imati pravo na svoje mišljenje, a mišljenja na Sveučilištu se iskazuju kroz strukture Sveučilišta", poručio je Boras.

Član predsjedništva Studentskog zbora Matija Smetiško također je potvrdio kako se sada neće promijeniti cijene studiranja i da će Studentski zbor sudjelovati u daljnjim raspravama o njihovu mogućem povećanju. Dodao je da će u budućim akademskim godinama vjerojatno biti nekih promjena.

Odlukom Vlade o programskom financiranju javnih visokih učilišta iz rujna prošle godine u akademskim godinama od 2018./2019. do 2021./2022. utvrđuje se četverogodišnji način i iznos za njihovo programsko financiranje nastavne, znanstvene i umjetničke djelatnosti te prava redovitih studenata na punu subvenciju participacije u troškovima studija. Za provedbu te odluke osigurava se 1,805 milijarda kuna, to jest 446 milijuna kuna na godinu uz mogućnost povećanja od 100 milijuna kuna, dok se u proteklim razdobljima na godinu izdvajalo od 367 do 389 milijuna kuna, što je prosječno povećanje oko 17 posto.

Tema: Hrvatska