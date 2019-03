Senator za krvoproliće okrivio muslimane, dobio jaje u glavu

Nakon krvoprolića muslimanskih vjernika u džamijama u gradu u Christchurchu na Novom Zelandu, stižu brojnih izraza sućuti i osuda stravičnog čina sa svih strana svijeta. Nešto drugačije intoniranu i u najmanju ruku kontroverznu izjavu dao je australski senator Fraser Anning, piše New Zealand Herald.

- Protivim se svakom obliku nasilja u našoj zajednici i osuđujem postupak napadača. Međutim, iako se ovakvi osvetnički pohodi ne mogu opravdati, ovi incidenti pokazuju rastući strah naše zajednice, i u Australiji i na Novom Zelandu, zbog sve veće prisutnosti Muslimana, izjavio je Anning.

Australian Senator Frazer Anning: "The real cause of bloodshed on New Zealand streets today is the immigration program which allowed Muslim fanatics to migrate to New Zealand in the first place.”https://t.co/QXiDL07KnK — Isaac Seder (@zacseder) March 16, 2019

- Kao i uvijek, ljevičari i mediji će sad tvrditi da za ovakve napade krivi zakoni koji dozvoljavaju držanje oružja ili uvjerenja nacionalista, ali to su sve klišeji i besmislice. Pravi razlog krvoprolića na Novom Zelandu je problem imigracije koji je omogućio muslimanskim fanaticima dolazak na Novi Zeland - kazao je.

Dan kasnije, ponovno se obratio medijima.

Someone has just slapped an egg on the back of Australian Senator Fraser Anning's head, who immediately turned around and punched him in the face. @politicsabc @abcnews pic.twitter.com/HkDZe2rn0X — Henry Belot (@Henry_Belot) March 16, 2019

- Dogodila se jako strašna stvar, tragedija, ali s vremenom će postati prihvaćeno i očekivano da se ovakvi incidenti događaju. Kada ljudi bivaju napadnuti... '

Rečenicu nije uspio završiti jer mu je 17-godišnjak, koji mu stajao iza leđa, razbio jaje na glavi. Senator se u sekundi okrenuo i mladiću opalio šamar i nastavio ga udarati sve dok ih prisutni nisu razdvojili.

Reakcija australskog senatora izazvala je lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama. Tobože osuđuje nasilje, a već sljedeću sekundu fizički je nasrnuo na tinejdžera, jedan je od komentara.

#breaking The same Australian senator who was widely condemned for his post- NZ terror attack comments has just punched a kid in the face. (After being egged) https://t.co/SiTr1pXjpZ — Nick Dole (@NicholasDole) March 16, 2019

Jedni se zgražaju što je netko s takvim uvjerenjima uopće postao senator. Pokrenuli su potpisivanje peticije da ga se razriješi senatorske dužnosti.

Australian senator Frazer Anning has issued a statement condemning Islam calling that the cause of the new Zealand attack was a reaction to the violent Islam.



A petition is filed to cancel his senate membership. Please sign and share in your groups.https://t.co/BfZ1eYnCiX — Syd hyatt (@sydhayat) March 16, 2019

Drugi osuđuju što je iskoristio ovaj traumatični događaj za promoviranje svojih nazadnih islamofobnih stavova.