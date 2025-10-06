Mamadou Abdoulaye Seydi (41) na Krku je poznatiji kao Abi. Radi za krčki komunalac, a svoj posao uvijek obavlja s osmijehom na licu, glazbom oko ramena i plesom u nogama. Postao je i Tik Tok zvijezda
ATRAKCIJA OTOKA PLUS+
Senegalac Abi radi u komunalcu i plesom uveseljava otok Krk! 'Sreća mi je odluka, a ne stanje'
Čitanje članka: 5 min
U uskim ulicama krčkih mjesta poput Skrbčića, Pinezića i Kornića zvuk komunalnoga kamiona više nije samo najava odvoza otpada. Postao je signal za radost. Djeca istrčavaju iz kuća, odrasli prekidaju poslove, a sa stražnje strane kamiona odjekuju zarazan smijeh, afrički ritam i jedan uzvik koji je postao zaštitni znak otoka: “Pozitiva!”. Čovjek koji je tu svakodnevnu rutinu pretvorio u pokretni festival dobrog raspoloženja je Mamadou Abdoulaye Seydi, 41-godišnji Senegalac, kojeg svi znaju jednostavno kao Abi.
